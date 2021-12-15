Hem saç hem de cilt dostu

ŞÜKRAN MALKOÇ

En çok tercih edilen sabunlar arasında yerini alan biberiye sabunu tıpkı bir helva veya peynir kalıbını anımsatıyor. Yağlı ciltler için tercih edilen biberiye sabunu saç dökülmesini önleyici ve saçı besleyici özelliğiyle de öne çıkıyor.

Peynir kalıbı görüntüsüyle vatandaşların ilgisini çeken biberiye sabunu, cilt sağlığıyla ilgili birçok faydasıyla da öne çıkan sabunlar arasında yerini koruyor. Biberiye sabununun faydaları hakkında gazetemize bilgi veren sabun imalatçısı Ümit Yılmaz, biberiye sabununun biberiye bitkisinden elde edildiğini dile getirdi.

Dağ, tepe ve yamaçlarda özel toplanmış olan bir bitki olduğunu dile getiren imalatçı Ümit Yılmaz, biberiye bitkisi topladıktan sonra suyunu ve yağını çıkardıklarını daha sonra da bitkiden çıkarılan su ve yağı sabun imalatında kullandıklarını söyledi.

“YAĞLI SAÇLARIN TEMİZLENMESİ İÇİN KULLANILIR”

Biberiye bitkisinin kronik dolaşım problemlerinde kullanılan bir bitki olduğunu ifade eden Yılmaz, “Biberiye sabunu yağlı ciltlerde kullanılır ve kepek sorununu çözmede birebirdir. Saç dökülmesini önleyici ve saçı besleyicidir. Yağlı saçların temizlenmesi için kullanılır. Biberiye kronik dolaşım problemlerinde kullanılan bir bitkidir. Biberiye yağı koku sinirini ve trigeminus duyu siniri uçlarını uyararak refleks yolla solunum ve dolaşımı uyarıcı etki gösterir. Biberiyenin dolaşım sistemini uyarıcı etkisi de tespit edilmiştir.Biberiyedeki carnosol maddesi antikanserojen özelliğe sahip olmasından yola çıkarak bu sabunu ürettik ve bunu da vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” şeklinde konuştu.

“ODUN KÜLÜYLE KALIPLARI SERTLEŞTİRİYORUZ”

Biberiye sabununun içerisinde kostik madde bulunmadığını kaydeden Yılmaz, şunları dile getirdi:

“Kalıp olarak çok yumuşaktır. Bu sabunu imal ederken diğer sabunlarımızda olduğu gibi yine kostik madde kullanmadık. Biberiye sabunu çok yumuşak olduğu için biz sabun kalıplarını çöven otu suyu ve meşe odunu külüyle sertleştiriyoruz. Kostik kimyasal maddeyle kalıp haline getirilen sabunlar var. Kostik de bir kimyasal madde olduğu için ciltte erken yaşlanma, kırışıklık, ciltte leke yapma gibi birçok zararı var. Biberiye sabunu tezgâhlarda yeni bir sabun olduğu için vatandaşlar ilk gördüklerinde görüntüsünden dolayı bu peynir mi diyen var, bu helva mı diyenler var. Bu sabunu garipseyenler çok fazla. Sabun olduğunu duyanlar da şaşırıyorlar. Meraktan dolayı alanlar oluyor. Kullandıklarında tekrar gelip alıyorlar. Fiyatlarda bitkisel ürün olmasına rağmen çok uygun.”