Hem görüntüsü hem de fiyatıyla dikkatleri çekiyorlar

MEHMET KIROĞLAN

Vitrinleri süsleyen Fizan tavukları görenlerin ilgisini çekiyor. çifti bin TL’yi bulan bu tavukların süs için beslendiğine dikkat çeken pet shop sahibi Abdullah Işık, ilgililerin fiyatına rağmen bu tavukları tereddütsüz aldığını dile getirdi.

Pet shopların vitrinlerini süsleyen Fizan tavukları, tavuk severlerin dikkatinden kaçmıyor. Ana vatanı Polanya olmasın rağmen Türkiye’nin de çoğu yerinde yetişen Fizan tavukları, renkleri, kafalarındaki büyük kahkülleriyle görenlerin ilgisini çekiyor. Fizan tavukları hakkında bilgi veren pet shop sahibi Abdullah Işık, bu tavukların Malatya’da çok fazla bilinmemesine rağmen ilginin de fazla olduğunu söyledi.

“2 TÜRÜ BULUNUYOR”

Fizan tavuklarının 2 cinsi bulunduğunu dile getiren Işık, “Fizan tavukları Türkiye’de olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde yetiştiriliyor ama Malatya’da fazla bilinmiyor. Ama tavuk severlerin gözlerinden de kaçmıyor. Genelde bahçeler için süs amaçlı alınıyor. Büyük kahkülleriyle tamamen ilgi odağı halindeler. Fizan tavuklarının bizde 2 cinsi var. Birisi büyümeyen yani cüce olan cinsi diğeri ise diğer tavuklar kadar olan cinsi. Kafasında kahkül çok fazla büyüyor ve bu nedenle arada sıra gözlerine gelen kahkülün bir kısmı rahat görebilmesi için kesilmelidir. Fizan tavuklarının altın, gümüş, siyah, beyaz, gri renkleri bulunur. Bizdekiler ise civciv ve siyah rengi olan türü. Bu tavukların çifti bin TL. Aslında fiyatı pahalı değil. Normal yerli tavukların bile fiyatı 200-250 TL civarında” şeklinde konuştu.

“YILDA 180 CİVARINDA YUMURTLUYORLAR”

Fizan tavuklarının özelliğinden bahseden ve bu tavukların bakımının daha dikkatli yapılmasını öneren Işık, “Fizan tavukları yılda 180 civarında yumurtlarlar. Ve diğer tavuklar gibi 21 günde civciv çıkartırlar. Genellikle yumurta verimleri yaz aylarında olur. Yumurta büyüklükleri hemen hemen diğer tavukların yumurtaları kadardır. Fizan tavuklarına diğer tavuklardan farklı olarak biraz daha özen gösterilmeli. Kümeste bulunan altlıkları ayda bir defa temizlenmeli. Yemlerine rahatça ulaşabilmeleri gerekiyor. Suluklarındaki su belirli sıklıklarla değiştirilmeli, sulakları devamlı temizlenmeli. Malatya’daki vatandaşlarımız bu tavukları gördüklerinde ilgi hemen gelip bizlerden bilgi alıyorlar ve fiyat öğreniyorlar” ifadelerini kullandı.