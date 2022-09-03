Hem fiyatıyla hem de faydasıyla ön planda

ESVET TÜRKOĞLU

Faydasıyla öne çıkan siyah üzüm şimdilerde fiyatıyla da önlerde yer alıyor. Üzüm fiyatlarında artış olduğuna dikkat çeken kuruyemişçi esnafı Mehmet Cengiz, “Bir Antep fıstığının 260 lira olduğu bir yerde, kan yapan milli ve yerli bir üzümün 70-80 lira olması bence pahalı değil” dedi.

Malatya’da salkım üzüm kuru yemişçilerin tezgâhlarına yavaş yavaş inmeye başladı. Hem çerez olarak yenmesi hem de faydaları dolayısıyla sevenlerin yoğun talep gösterdiği salkım üzümle ilgili bilgiler veren Kuruyemişçi Mehmet Cengiz, BUSABAH gazetesine konuştu.

Salkım üzümün Malatya’nın çeşitli bölgelerinden geldiğini ifade eden Cengiz, şimdilik Arapgir üzümünün gelmediğini ancak kuru üzümün Banazı ve Cafana bölgelerinden getirdiklerini söyledi.

SİYAH ÜZÜMÜN ÇEKİRDEĞİYLE TÜKETİLMESİ TARAFTARIYIZ

Cengiz, şunları söyledi:

“Arapgir üzümü üzümlerin şahı olmasına rağmen hala tezgâhlara gelmedi. Cafana, Gözene ve Banazı bölgelerinden üzüm geliyor. Kış aylarının uzun gecelerinde renklendirici, glikoz katkılı maddeleri yemektense, kendi yöremizin yerli, milli salkım üzümünü yemek daha doğru ve faydalıdır. Cafana üzümüyle Arapgir üzümünü yanyana koyduğumuzda müşteriler doğrudan Arapgir üzümüne yöneliyorlar ve fiyatını sormadan alıyorlar. Her gıda üründe olduğu gibi üzüm fiyatında da artış var çünkü her şey pahalı. Bir Antep fıstığının 260 lira olduğu yerde, kan yapan bir üzümün 70-80 lira olması bence pahalı değil. Siyah üzüm anemi dediğimiz hastalık için çok faydası vardır. Özellikle siyah üzümün çekirdeğiyle tüketilmesi taraftarıyız.”