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Helikopter destekli bayram trafiği denetimi

Helikopter destekli bayram trafiği denetimi
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Helikopter destekli bayram trafiği denetimi

Malatya’da jandarma ekipleri tarafından bayram öncesinde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı’nca bayram öncesinde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Malatya- Elazığ karayolu başta olmak üzere kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde jandarma ekipleri alkol ve emniyet kemeri kontrollerini artırırken, denetimlerde hız limitinin üzerinde seyreden araç sürücülerine cezai işlem uygulanıyor.
24 saat esasına göre yaya, motorlu devriyeler ile kritik bölgelerde tesis edilen kontrol noktaları ve karadan, havadan trafik denetimleriyle gerekli tedbirler alınırken, denetimlerin bayram tatili boyunca süreceği bildirildi. (İHA)

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