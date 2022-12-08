HELAL OLSUN DAYIOĞLU!

Yeni Malatyaspor’da ödeme sıkıntıları baş göstermeye başlamış…

İyi gözünüz aysın!

Özellikle de Adil Gevrek’in gözü aysın!

Hadi bakalım buyurun cenaze namazına!

Her şey planlı şekilde tıkır tıkır işliyor…

Önce kasayı soydular… yetmedi!

Sonra yaptıkları düzmece futbolcu sözleşmeleriyle oyunculara 1 verip 3 borçlandırdılar… yetmedi!

Ardından beş maç dahi oynamayan oyunculara CAS yolunu açarak, kulübün geleceğini yaktılar… yetmedi!

Bütün kaynakları kuruttular. Kulübün para kazanabileceği oyuncuları yangından mal kaçırırcasına ‘beleşe’ gitmelerine izin verdiler… yetmedi!

Yahu bıraktı gitti kurtulduk dedik, giderayak Youssouf’un payını da satmış buna da eyvallah dedik! Bu da yetmemiş!

Yüreğin soğumadıysa de hadi gel bir el at cenazeyi kaldıralım, efsane başkan!

Yeni Malatyaspor yaşam mücadelesini kaybediyor bir kez daha gözün aysın!

“8 yılda bu kulüp üzerinden bir kuruş para kazanmadım” diyebiliyorsan helal olsun dayıoğlu!

Gencecik çocuklar onur mücadelesi verirken, bir çift sözde Ahmet Yaman ekibine demeden geçmemeli…

Eğer sizde emek düşmanı değilseniz, bu çocukların bir kuruşuna göz dikmezsiniz.

Madem umduğunuzda daha vahimdi tablo, neden aylardır o koltukta durdunuz?

Neyi beklediniz? Gökten para mı yağacaktı?

Siz birliği beraberliği sağlayamadınız. Güven ortamını inşa edemediniz. Hala Adil Gevrek’in devamı olduğunuz algısını yıkmayı başaramamışken, iki belediye gezerek yardım gelmeyince hayırdır havlu mu attınız?

Bu işi bu şekilde götürmek kolay mıydı ya?

Valla sizde sınıfta kaldınız. Ekibini kuramayan Ahmet başkan kusura bakma sende Yaman çıktın!

Elbet gözümüz bu şehrin hayallerini çalanların halini görecek…

Bak sonuna sabreyle, mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler…