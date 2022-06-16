Hekimler grevde, hastalar tepkili

HÜSEYİN KOCAMAN

Hekimlerin 2 günlük iş bırakmasına tepki gösteren hasta vatandaşlar, hekimlerin grev yapmaması gerektiğini dile getirdiler. Malatya Hasta Haklarını Koruma Dernek Başkanı Hüsamettin Özden ise, bu 2 günlük grevde hastaların da mağdur edilmemesi gerektiğini söyledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Malatya’da da hekimlerin greve gitmesi bu sefer tepkilere neden oldu. Başta hastalar muayene olamadıkları gerekçesiyle doktorlara tepki gösterirken, Malatya Hasta Haklarını Koruma Dernek Başkanı Hüsamettin Özden de bu konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Eğer yasal bir haksa doktorların grevine müdahale gibi bir haklarının bulunmadığına dikkat çeken Özden, bu 2 günlük grevde hastaların da mağdur edilmemesi gerektiğini söyledi.

“HASTALARI DÜŞÜNMEDE YARAR VAR”

Özden, “Hastalarla ilgili ne gibi tedbirler alabiliriz, nöbetçi hekim bulundurma, bunun dışında başka alınacak tedbirleri de göz ardı etmeden ve hastalarımızı da daha çok mağdur etmeden alınan kararları onlara duyurmak lazım. Randevu almış olup da bu randevu günleri içerisindeki grevler devam ediyorsa o zaman hastalarımıza mesajlar gönderme suretiyle bilhassa uzaktan gelen hastaların düşünülmesi gerekiyor. Yani‘Hizmetimizi yaparız, ama yasal olarak hakkımızı da aramada bir sakınca görmeyiz.’ Bizim dernek olarak görüşümüz budur. Karşı tarafı mağdur edip de bunun acısını onlara çektirmek gibi bir düşüncemizin olması çok yanlıştır. Mesajla randevu alan kişiler bellidir. Mutlaka telefon numaraları vardır” şeklinde konuştu.

“RANDEVUSUZ HASTALAR BEKLİYOR”

Randevu sisteminin tam rayına oturmadığını ileri süren Özden, “Zaten randevu sistemi tam işlerlik kazanmış da değil. Birçok hastamız randevu almak için günlerce, haftalarca uğraşıyor. Bunu bir rayına oturtamadılar. Dolayısıyla randevunun anlamı da kalmıyor. Bu sefer doktor kapısında bekleyen hastalardan randevusu olanlara öncelik tanıyor, randevusuz hastalar da bekliyor. Daha sonra bu durum hasta kuyruğunun uzamasına ve dışarıda bekleyen hastaların daha çok mağdur olmasına neden oluyor. Muayene olacağım ümidiyle dışarda bekleyenleri de yine düşünmek lazım. Bizim görüşümüze göre bu konuda işlerlik kazanmış bir durum yok” ifadelerini kullandı.

“BU BİR İDARİ İŞTİR”

Grev hekimlerin yasal hakları değilse işlem başlatılması gerektiğini söyleyen Özden, “Hekimlerin grev yapma hakları varsa, bunda bir sorun olduğunu düşünmüyoruz. Eğer yasal bir hakları yoksa zaten idare onlara müdahale edecektir. Çünkü bu idari bir iştir. İdare kararını alacak. Sizin yasal bir hakkınız yoktur deyip, idari işlemlere gidilecek. Mesela yoğun bakımda olan bir hasta olduğunu düşünürsek, bu hastaya bakan hekim bu hastayı bırakıp da grev yapma hakkımız var düşüncesiyle işi terk etmesi yanlıştır” dedi.

HAKLI OLABİLİRLER AMA…?

Hekimlerin greve gitmesi hasta ve hasta yakınlarını da oldukça kızdırmış durumda. Doktorların greve gitmesine tepki gösteren Ayşe Akyol isimli vatandaş, “Kardeşimi hastaneye getirdim. Hekimlerin grevde olduğunu burada öğrendik. Hekimlerin iş bırakma gibi bir lüksü olamaz. Evet, düşüncelerinde haklı olabilirler ama neden bu kadar iş bırakıyorlar? Onların 2 günlük iş bırakması demek bizim randevu süremizin ertelenmesi demektir. Eğer hastasına bakmadan grev yapan doktorun Hipokrat yemini nerede kaldı? Bir hekimde artık aldığı ücretle geçinemiyorsa, asgari ücretli ne yapsın, gerisini yetkililere bırakıyorum. Kimse kimsenin sağlığıyla oynayamaz. Bize şifa dağıtan ellerin greve gitmesi sadece bizleri üzüyor” şeklinde konuştu.

Emin Tanrıverdi isimli vatandaş ise, “Ben 70 yaşındayım. Rahatsızlandım. Buraya geldim. Doktorların çoğunun olmadığını duyduk. Allah’tan tedavi oldum. Ama ya benim doktorum da greve gitseydi ne olurdu? Lütfen herkes işini yapsın. Bir doktor hastasını tedavi etmeden greve gidiyorsa, bunu çok iyi düşünmek lazım” diye konuştu.