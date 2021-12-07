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Hekimhan’a yeni jandarma komutanı

Malatya’nın Hekimhan İlçesine yeni atanan Jandarma Komutanı Teğmen Yunus Emre Dölek görevine başladı.

hekimhan’a yeni jandarma komutanı
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Hekimhan’a yeni jandarma komutanı

Malatya’nın Hekimhan İlçesine yeni atanan Jandarma Komutanı Teğmen Yunus Emre Dölek görevine başladı.

Malatya’nın Darende ilçesi Jandarma Komutanlığı’ndan Hekimhan İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Teğmen Yunus Emre Dölek görevine başlamasından sonra yaptığı açıklamada, “Bizlerin görevi vatandaşın huzuru ve güveni noktasında mücadele etmektir. Bu noktada birimlerimiz insanlarımızın mal ve can güvenliğini sağlamak amacıyla sürekli hareket halindeler. Hekimhan’ı çok sevdim. Güzel bir ilçede görev yapacak olmanın verdiği mutluluğu yaşıyorum. Hekimhan’ın huzuru ve güvenliği için var gücü ile çalışacağız” dedi. (Bülten)

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