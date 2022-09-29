Hekimhan Malatya Karayolunda Kaza: 2 Ölü

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Yazıhan Doguş mh. Hekimhan Malatya karayolu trafik kazası meydana gelmiştir. 2 ölü meydana olaya 2 araç 6 personel ile müdahale edilmiştir. Araç içinde sıkışan vatandaş itfaiye Ekiplerimizin müdahalesi ile çıkarılmıştır. Yol ve araç güvenliği alınmıştır.
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
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