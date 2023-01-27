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Anasayfa / Kültür Sanat / Hekimhan ‘dan ‘Kış Yarısı’ şenliği

Hekimhan ‘dan ‘Kış Yarısı’ şenliği

Hekimhan ‘dan ‘Kış Yarısı’ şenliği
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Malatya’nın Hekimhan ilçesi Hasançelebi Mahallesinde, geleneksel ‘Kış Yarısı’ şenliği düzenlendi.

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Her yıl geleneksel olarak düzenlenen kış yarısı şenliğinde, renkli kıyafetler ve kostümler giyinen gençler halay çekip doyasıya eğlendiler. Kapı kapı dolaşarak toplanan bulgur, un gibi malzemelerden pişirilen yemekle mahalle sakinleri aynı sofrada buluşuyor.

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Kış yarısı şenliğinin her yıl geleneksel olarak Has-Der tarafından yapıldığı belirten dernek başkanı Erkan Aslan, “ Bu yılda kapı, kapı gezerek, kostümler ve renkli kıyafetler giyerek, halay çekip, gösteriler yapıyoruz. Her evin kapısı çalınarak alınan, bulgur, yağ, toplanarak ve toplanan erzakları bir kazanda birleştirilerek lokmalarımız yapılıyor” şeklinde konuştu.

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Etkinlik son olarak toplanan yiyeceklerden yapılan aş, mahalle sakinlerine ikram edilerek sona erdi.

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