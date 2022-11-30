“Hedefimiz altyapı ve içme suyunu sorunsuz hale getirmek”

Altyapı ile ilgili sorunlu tek bir bölge bırakmamak için yoğun bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini kaydeden MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “Hedefimiz Malatya’nın tamamının içme suyu ve kanalizasyon altyapısını sorunsuz hale getirmek” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde altyapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın göreve gelmesiyle birlikte altyapı seferberliği başlatan MASKİ Genel Müdürlüğü, çalışmalar kapsamında Arapgir İlçesi’ne 1 Nisan 2019 tarihinde bugüne kadar toplamda 272.9 kilometrelik altyapı çalışması gerçekleştirdi.

Altyapı ile ilgili sorunlu tek bir bölge bırakmamak için yoğun bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini kaydeden MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda 2023 yılında da altyapı için büyük yatırımların yapılacağını söyledi.

“1 ADET ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞA ETTİK”

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “Merkez ilçelerimiz başta olmak üzere diğer 11 ilçemizde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Arapgir İlçemizin altyapısının çoğunu tamamlamış durumdayız. 1 Nisan 2019’dan bugüne kadar; 163.393 kilometrelik içme suyu, 101.071 kilometrelik kanalizasyon, 8.436 kilometrelik sulama tesisi inşa ettik. Arapgirli hemşehrilerimize, daha sağlıklı ve daha temiz suya ulaşmaları için 6 adet yeni içme suyu deposunun yanı sıra suyu olmayan mahallelerimiz için ise 11 adet sondaj çalışması gerçekleştirdik. 1 adet fosseptik çalışması yaptık. Arapgir’in atık sularının akarsulara karışmaması için ilçemize 1 adet atıksu arıtma tesisi inşa ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın altyapı yatırımlarımız ile ilgili bizlere çok ciddi destekler veriyor. Maddi anlamda bizlere sıkıntı yaşatmıyor. MASKİ olarak çok iyi bir ekibimiz var. Merkeze bağlı Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri başta olmak üzere tüm kırsal ilçelerimizde de içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz Malatya’nın tamamının içme suyu ve kanalizasyon altyapısını sorunsuz hale getirmek” diye konuştu. (Bülten)