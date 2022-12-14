Hedef iki maçta 6 puan!

Yeni Malatyaspor’un golcü oyuncusu Cengizhan Akgün, ilk yarıda kalan iki maçı kazanmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Ankara Keçiörengücü ve Denizlispor maçlarından 6 puan çıkaracağımızı düşünüyorum. Zaten aksi durumlar bizim için iyi olmayacaktır” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, ligin 18’inci haftasında cumartesi günü sahasında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Lig’de 5 maçtır galip gelemeyen ve 12 puanla 16’ncı sırada yer alan Yeni Malatyaspor, 18’inci haftada cumartesi günü evinde Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Alt sıralardan kurtulma adına kritik maçlar oynayacak olan sarı siyahlı takım, Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde, teknik direktör Hasan Özer nezaretinde hazırlıklarını sürdürdü.

Sezonun ilk yarısında bitime 2 hafta kalırken, 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 8’de mağlubiyetle hanesine 12 puan yazdırabilen sarı siyahlılar, Ankara Keçiörengücü’nü mağlup ederek hem bu sezonki ilk iç saha galibiyetini almak hem de üzerindeki kara bulutları dağıtmak istiyor.

Yeni Malatyaspor’un ileri uç oyuncusu Cengizhan Akgün, iç sahadaki şansızlıklarını kırmak istediklerini ifade ederek, ilk yarıda kalan son 2 maçta 6 puan kazanmak istediklerini söyledi. Nurettin Soykan Tesisleri’nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Akgün, “Samsunspor deplasmanı zorlu bir deplasmandı. Bu sezon oynadığımız en zorlu deplasmandı. Samsunspor deplasmanında 1 puan iyi gibi görünse de 3 puana yakın olan taraftık. Bitime 5-6 dakika golü yedik. Bizim için üzücü oldu ama dünlerle yaşanmıyor. Samsun deplasmanında kaybettiğimiz 2 puanı Ankara Keçiörengücü deplasmanında telafi etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİR BAHTSIZLIK VAR AMA İNŞALLAH BUNU KIRACAĞIZ”

Ligde takım ve oyuncular arasında çok fark olmadığını düşünmediğini aktaran Cengizhan Akgün, “O gün isteyen, mücadele eden, taktik disiplinle sahada kalan takımların kazanacağı bir lig. O yüzden Ankara Keçiörengücü ve Denizlispor maçlarından 6 puan çıkaracağımızı düşünüyorum. Zaten aksi durumlar bizim için iyi olmayacaktır. Bunun bilincindeyiz ve ona göre çalışmalar yapıyoruz. İlk yarıda kalan son 2 maçta hedefimiz 6 puan. İç sahada üzerimizde bir baskı yok ama neden kazanamıyoruz. Bunu sürekli bizde düşünüyoruz. Kendi açımdan da nedenini düşündüğüm zaman bir baskı olduğunu düşünmüyorum. Takımlar iç sahada daha baskılı ve iştahlı oynar, bizde bunu yapıyoruz ama 2-0 öne geçtiğimiz Gençlerbirliği maçı bile 2-2 bitti. Bir bahtsızlık var ama inşallah bunu kıracağız” diye konuştu.