Hedef en az 1 puanla ayrılmak!

Sezona puan kayıplarıyla başlayan Yeni Malatyaspor’da alt sıralardan kurtulma hesapları yapılıyor. Ligde bu hafta Manisa Futbol Kulübü’ne konuk olacak olan sarı kırmızılılarda tüm planlar son iki maçını kazanan Ege temsilcisi karşısında en az 1 puanla ayrılmanın üzerine kuruluyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor’da, Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında Manisa Futbol Kulübü ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor. Ligde sıkıntılı bir süreçten geçen ve 1 puanla 19. sırada yer alan sarı kırmızılılar, Nurettin Soykan Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla hazırlıklarını devam ettirdi. Sakatlıkları geçen Arda Hilmi Şengül ve Nuri Fatih Aydın ve lisans konusu yılan hikayesine dönen oyuncular Haqi, Philip ve Awuku’nun da yer aldığı antrenmanda Manisa maçının provasını gerçekleştiren sarı kırmızılılar, Ege temsilcisi karşısında sahadan en az 1 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Takımına ligin ilk 4 haftasında açık futbol oynatmayı tercih eden teknik direktör Cihat Arslan’ın Manisa maçında oyun sisteminde değişikliğe gitmesi bekleniyor. Geride kalan haftalarda attığı 4 gole karşılık kalesini gole kapatmayı başaramayan sarı kırmızılılar 11 golle ligin en fazla kalesinde gol gören ekibi konumunda bulunuyor. Rizespor’dan 4, Bodrumspor ve Eyüpspor’dan 3’er gol yiyen Doğu Anadolu ekibinde gençlerin sahaya koydukları mücadele takımın puan almasına yetmezken, Cihat Arslan’ın Pazar günü oynanacak maçta oyuncularını tedbirli olmaları konusunda uyardı. Rizespor maçında gördükleri kırmızı kartla cezalı duruma düşen Buğra Çağıran ve Burak Kavlak, Manisa karşısında teknik heyetin işini zora soktu. Dar kadro derinliğine sahip olan sarı kırmızılılarda Cihat Arslan’ın talebelerini kolay kart görmemeleri konusunda uyardığı öğrenildi.