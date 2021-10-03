Hedef 40 bin metrekare rulo çim!

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızda 2021 yılı içerisinde 25 bin metrekare rulo çim üretimi gerçekleştirip hedeflerimizin üzerine çıktık. 2022 Yılında ise 40 bin metrekare üretim yaparak, parklarımızın rulo çim ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamayı hedefliyoruz.” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi ile Kayısı Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle kurulan Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasında ki rulo çim üretim alanında incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bu yıl içerisinde üretilen 25 bin metrekare rulo çimlerin ilk etapta Beylerderesi Şehir Parkı Millet Bahçesi, Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi ile Çilesiz Mahallesi Halhal Parkın peyzaj düzenleme ve yeşillendirme çalışmalarında değerlendirildiğini söyledi.

2022 yılında üretim kapasitesini 40 bin metrekareye çıkartmak için toprak hazırlığı ve tohum ekim işlemlerinin devam ettiğini ifade eden Başkan Çınar, “Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızdaki arpa, buğday, kuru fasulye, nohut ve rulo çim üretimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Bahar ayında ekimini yaptığımız, sulamaları, bakımları ve toplanma süreçlerinden sonra hazır hale getirilen rulo çimlerimizi Beylerderesi Şehir Parkımız başta olmak üzere farklı bölgelerdeki yatırımlarımızın ve parklarımızın yeşillendirme çalışmalarında değerlendiriyoruz. Bu yıl içerisinde toplam 25 bin metrekare rulo çim üreterek büyük bir başarı elde ettik. Bu rakamı 2022 yılında 40 bin metrekareye çıkarmak içinde ekiplerimiz toprak hazırlığı başta olmak üzere diğer çalışmaları sürdürüyorlar” dedi. (Bülten)

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