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Hayvanlarının yemi karla kaplı çadırın altında kalan engelli vatandaşın imdadına jandarma koştu

hayvanlarının yemi karla kaplı çadırın altında kalan engelli vatandaşın imdadına jandarma koştu
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Elazığ’da hayvanlarının yemi yoğun kar yağışı sebebiyle yıkılan çadırın altında alan engelli vatandaşın yardımına jandarma koştu.

Elazığ’da yoğun kar yağışının ardından kent genelinde yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için yoğun mesai harcıyor. Baskil ilçesine bağlı Yalındamlar köyünde yaşayan Mehmet Hanifi Şahin de 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, evinin önünde hayvanlarının yemini koyduğu çadırın kar nedeniyle çöktüğünü bildirdi. Engelli vatandaşın imdadına jandarma ekipleri koştu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köye giderek ilk önce çadırı kaldırarak alan temizliği yaptı. Ekipler, daha sonra kar ve tipiden dolayı yıpranan çadırı onararak yeniden kurdu.

Havaların sıfırın altında 18’lere kadar düştüğü Elazığ’da özellikle kar yağışının ilk gününden itibaren 7 gün 24 saat kar nöbeti tutan Mehmetçiğin bu hareketi yürekleri ısıttı.

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