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Anasayfa / Genel / Hayvanlar içinde adalet!

Hayvanlar içinde adalet!

Hayvanlar içinde adalet!
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Hayvanlar içinde adalet!

Adalet mekanizması hayvanlar için de çalışacak

Malatya Barosu Başkanı Av. Onur Demez, hayvan barınağını ziyarette, “Hayvan dostlarımızın en etkin düzeyde korunması için adalet mekanizmasını en etkili şekilde çalıştıracağız” dedi.

Malatya Barosu Başkanı Av. Onur Demez, Baro yönetim kurulu üyeleri ve Baro Hayvan Haklarını Koruma Komisyonu üyeleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevine ziyarette bulundu.

Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Veteriner Sami Altaş ile görüşmeler yaparak incelemelerde bulunan avukatlar, bilgiler aldı. Baro Başkanı Demez yaptığı açıklamada, “Biz avukatlar olarak hukuk nezdinde, insana karşı hiçbir gücü olmayan yeryüzünü paylaştığımız hayvan dostlarımızın en etkin düzeyde korunması için adalet mekanizmasını en etkili şekilde çalıştıracağız. Bu kendi vicdanımıza karşı en büyük sorumluluklarımızdandır” dedi. (İHA)

malatya haber

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