HAYVAN SAHİPLERİNE MİKROÇİP UYARISI!

“Amaç, sadece hayvanları kayıt altına almak”

HÜSEYİN KOCAMAN

Evcil hayvanlara mikroçip taktırma süresi giderek daralıyor. 31 Aralık 2022 tarihine kadar evinde kedi, köpek ve gelincik besleyen herkesin hayvanlarına mutlaka çip taktırması gerekiyor. Bu konuda uyarılarda bulunan Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ekrem Ayaz, çip taktırmadaki amacın sadece hayvanları kayıt altına almak olduğunu söyledi.

Evcil hayvan sahiplerinin mikroçip taktırması için verilen süre giderek azalıyor. 31 Aralık 2022 tarihine kadar kedi, köpek ve gelincik türü hayvan besleyenlerin çip taktırması için uyarılar yapılırken, bu tarihe kadar çip taktırmayan hayvan sahipleri hakkında 5199 sayılı Kanun gereğince bin 634 TL idari para cezası uygulanacak. Konuyla ilgili BUSABAH gazetesine konuşan Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ekrem Ayaz, evinde kedi, köpek ve gelincik besleyenlere uyarılarda bulundu.

Evinde kedi, köpek ve gelincik besleyenler için mikroçip taktırma zorunluluğu Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlatan Ayaz, evinde kedi, köpek ve gelincik besleyenlerin Tarım İl ve İlçe müdürlüklerine bildirilmesi gerektiğini söyledi.

“HAYVANLA İLGİLİ TÜM BİLGİLER ÇIKIYOR”

Mikroçip uygulamasının güzel bir uygulama olduğunu belirten Ayaz, “Tehlikeli ırklar için ocak ayından temmuz ayına kadar süre verilmişti. Bu hayvanlar kısırlaştırılıp, kimliklendirildi. Tehlikeli ırklar için verilen süre tamamlandı. Şu anda hepsi kayıt altında. Diğer evcil hayvanlar için de 31 Aralık son gün. Mikroçip taktırmanın amacı daha önce sahiplendirilmiş hayvanların sokağa bırakılmaması, hayvan hastalıklarının takibi, sahip değişikliği olsa bile hayvana yapılan aşılar, hayvanın geçirdiği hastalıklar hakkında hekime ve il müdürlüğüne bilgi vermektir. Maalesef hayvanı sokağa bırakılması hadisesi maalesef çok fazla yaşanıyor. Veya mikroçip taktırılan bir hayvan kaybolduğu zaman, bu hayvan herhangi bir kliniğe veya herhangi bir il müdürlüğe götürüldüğünde çip okutulduğunda hayvanla ilgili bütün bilgileri çıkıyor. Hem sahibinin bulunulması hem de hayvana geçmişte yapılan tüm aşılar, geçirdiği operasyonları takip etmek için çok güzel bir uygulama” şeklinde konuştu.

ÇİP PİRİNÇ TANESİ KADAR

Çip takıldıktan sonra hayvanın tekrar sahiplendirilebileceğini kaydeden Ayaz, “Mikroçipin maalesef GPS özelliği yok. Hayvan kaybolması halinde çip taktırılmışsa bu okutulma yöntemiyle bulunabilir. Ancak GPS gibi hayvanın nerede olacağını bildiren bir takip özelliği yok. Çünkü mikroçipte böyle bir şey uygulanması mümkün değil. Çünkü böyle bir özellik yok. Bu özellik tanımlanmış olsaydı söylenirdi. Çip pirinç tanesi şeklinde çok küçük. Enjektörden biraz daha geniş bir aparatla hayvanın deri altına enjekte ediliyor. Pasaporta işlemler yapılıyor. Pasaport uluslararası bir pasaport. Pet hayvanlarına hizmet eden tüm özel veterinerlerdeki karneler de yenilenecek. Çip taktırmadaki amaç sadece kayıt altına almak. Sahip değişikliğe yapılabilir” dedi.

KİMLİKLENDİRİLMESİ YAPILMAYAN YASAKLI IRKLARA REKOR PARA CEZASI

Hayvanların 3 aylığa kadar kimliklendirme işleminin yapılabileceğini söyleyen Ayaz, “31 Aralık 2022 tarihine kadar kedi, köpek ve gelincik besleyen tüm vatandaşlarımızın mutlaka mikroçip taktırması gerekiyor. Mesela beslenmesi yasak olan ırkın kimliklendirilmesi yapılmamışsa yani kısırlaştırması ve mikroçipi taktırılmamışsa 10 bin liraya yakın para cezası verilmesiyle birlikte hayvan sahibinin elinden alınıyor. Diğer hayvanlarda 3 aylığa kadar hayvanların kimliklendirmesi serbest olacak, kedi ve köpeklerde kısırlaştırma zorunluluğu getirilmedi. Hayvanlara 3 aylık olana kadar kimliklendirme işlemi yapılabilecek” ifadelerini kullandı.

BAZI HAYVAN SEVERLER TEDİRGİN

Sahipli veya sahipsiz tüm hayvanlara mutlaka mikroçip taktırılacağını kaydeden Ayaz, “Vatandaşlarımızın bir an önce hayvanlarına çip taktırmaları uyarısında bulunuyorum. İnsanlarımızın hayvanlara zarar verir düşüncesiyle çip taktırmada tedirgin olduklarını biliyorum. ‘Acaba biz hayvanımıza çip taktırırsak bizleri takip ederler mi?’ düşüncesine kapılanlar var. Böyle bir şey yok. İlerleyen dönemlerde çipin hayvan üzerinde olumsuz bir etkisi de olmuyor. Uygulama esnasında hayvana anestezi işlemi de yapılmıyor. Hayvanlara sadece sıradan bir enjeksiyon uygulanacak. Kimse bundan tedirgin olmasın. Sokak hayvanları için de belediyelere çip verilecek. Belediyeler bu işi üstlenecek. Bütün hayvanlara mutlaka mikroçip takılacak” açıklamasında bulundu.