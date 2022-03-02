DOLAR

14,1227$% 1.62

EURO

15,7035% 1.16

STERLİN

18,9004£% 1.79

GRAM ALTIN

873,38%0,53

ÇEYREK ALTIN

1.422,00%0,14

BİTCOİN

627297฿%2.30847

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Hayvan hırsızları Kuyucak polisinden kaçamadı

Hayvan hırsızları Kuyucak polisinden kaçamadı

hayvan hırsızları kuyucak polisinden kaçamadı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde piyasa değeri 70 bin TL olan büyükbaş hayvanları çalan hırsızlar, polisin takibinden kaçamadı.

Olay, Kuyucak ilçesi Beşeylül Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir ahıra giren hırsızlar piyasa değeri 70 bin TL olan çok sayıda büyükbaş hayvanı çalarak izlerini kaybettirdi. Olayın ihbarını alan polis ekipleri zaman kaybetmeden çalışmalarına başladı. Kırktan fazla kamera kaydını izleyen Kuyucak polisi şüpheli şahısların hayvanları çalmak için olay yerine iki araçla geldiklerini tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Harekete geçen ekipler şüpheli E.N ve M.M isimli şahısların evlerine baskın düzenledi. Evlerinde kıskıvrak yakalanan şüpheliler gözaltına aldı. Sorgu esnasında yaptıkları hırsızlığı itiraf eden şüpheliler hakkında adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Emet’te bariyere çarpan araç yandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.