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Anasayfa / Asayiş / Hayvan gübresinin içinde kadın cesedi bulundu

Hayvan gübresinin içinde kadın cesedi bulundu

Hayvan gübresinin içinde kadın cesedi bulundu
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Hayvan gübresinin içinde kadın cesedi bulundu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde zeytin bahçesinde gübre içerisinde kadın cesedi bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi’nde çiftlikten hayvan gübresi sipariş eden B.S., traktör kepçeyle zeytin ağaçlarının altına gübre serperken kepçeye bir şeyin takıldığını fark etti. Traktörden inen B.S., gübrenin arasında bir ceset görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine Cumhuriyet Savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

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Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılığın yaptığı incelemelerin ardından ceset, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan ilk incelemede cesedin 30’lu yaşlarda bir kadına ait olduğu belirlendi. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için incelemeler devam ederken, çürümeye yüz tutmuş ceset Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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