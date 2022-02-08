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Hayrabolu’da dere taştı: 20 kuzu telef oldu

hayrabolu’da dere taştı: 20 kuzu telef oldu
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Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde derenin taşması sonucunda 20 kuzu telef oldu.

Hayrabolu’da sağanak yağışlar ve Ergene Nehri’nin debisinin yükselmesi sonucu yer yer tarım arazileri sular altında kaldı. Tarım arazilerine yayılan sular Hayrabolu ilçesine bağlı Yörgüç Mahallesi’nde 20 kuzunun bulunduğu ahırı da bastı. O sırada ahırda bulunan 20 kuzu sulara kapılarak telef oldu.

Cep telefonunu eline alan bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde sel suları sebebiyle kapanan yollar ve tarım arazilerinin sular altında kaldığı gözlendi. Vatandaş kameraya yansıyan konuşmalarında, “Durum çok kötü. Halen sular yükseliyor. Gözümüzün gördüğü her yer su” dedi.

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