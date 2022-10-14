HAYIRSEVERLERDEN OKUL ATAĞI

MALATYA’YA SON 5 AYDA 5 OKUL

SİNEM HATUN DAVUT

Malatya’da hayırseverler tarafından yaptırılan veya katkı sağlanan okul sayısının artması dikkat çekiyor. “Eğitime Yüzde 100 Destek” kampanyası Malatya’da meyvelerini vermeye başladı. Bu kampanya kapsamında 5 ay içerisinde 5 hayırsever ile 5 okulun yapılması için protokol imzaladı.

Malatya’da son 5 ay için 5 hayırsever tarafından 5 okulun yapılması için protokol imzalandı. Son olarak “Eğitime Yüzde 100 Destek” kampanyası kapsamında hayırsever Süleyman Kılıç, tarafından Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Şahnahan Mahallesi’nde yaptırılacak olan 16 derslikli İlkokul Protokolü Valilik Makamında imzalandı.

Hayırsever Süleyman Kılıç, dışında birçok hayırsever iş insanı da “Eğitime Yüzde 100 Destek” kampanyası için seferber oldu. Okul yaptıran iş insanlarının birçok hayırsevere örnek olacağı tahmin edilirken, Malatya’da 5 ayda 5 okulun yapımına destek olan iş insanlarının isimleri de açıklandı.

ÖRNEK YATIRIMLAR

Hayırsever Mustafa Başdemir tarafından Adnan Başdemir adına İnönü Üniversitesi kampüsünde 16 derslikli bir ortaokul yaptırılacak. Başdemir, okul inşaatını kendi yapacak.

Hayırsever Enver Gülalioğlu tarafından Karakavak Mahallesi’nde 24 derslikli bir ilkokul yaptırılacak. Gülalioğlu’nun bu okul inşaatına katkısı yüzde 51 oranında nakit olacak.

Hayırseverler Fatma-Zeki Doğan Atila çifti tarafından Kiltepe’de 4 derslikli Anaokulu yaptırılacak ve hayırsever ailenin bu okul inşaatına katkısı ise yüzde 51 nakit olacak.

Hayırsever Alp Utku Yiğitvar tarafından Fidanlık Bölgesi’nde 24 derslikli bir İmam Hatip Lisesi yaptırılacak ve hayırsever okulun yüzde 51’ini kendisi yapacak.

Hayırsever Süleyman Kılıç tarafından Şahnahan’da 16 derslikli bir ilkokul yaptırılacak. Bu okulun yapımının yüzde 51’ini hayırsever iş adamının kendi inşaat firması yapacak.