HAYATA GÜLÜMSE

Yaşamış olduğumuz bu hızlı ve kasvetli hayatın keşmekeşi içinde maalesef insanlar çoğu zaman karamsar ve asık suratlı bir şekilde yaşamlarını sürdürmektedirler.

Böylesi bir hayat tarzı zamanla insanın kalbini, gönlünü ve geleceğe bakışını da olumsuz bir şekilde etkiler, o kişi etrafına hep asık suratlı, katı kalpli, negatif enerji yayan biri olur. Hayat kalitesi düşer. Sağlığı ve morali hep sıkıntılı olur. Sorun olmayacak şeyleri sorun olarak görür, hep bir endişe ve kaygı halini yaşar.

Rabbimiz bizleri bu dünya hayatına bir defa göndermiş ve aslında bir defalık bir fırsat vermiş, bu fırsatı da kaygılarla, şüphe ve sıkıntılarla geçirmemizi bizlere gönderdiği kitaplar ve peygamberler aracılığıyla bildirmiştir.

İşin aslına bakarsak sıkıntı olarak gördüğümüz çoğu şeyler bizim iç dünyamızdan ya da evhamlarımızdan kaynaklanmaktadır, gerçekte böyle bir sıkıntı yoktur.

Ruh halimiz olaylara bakış açımızı da değiştiriyor ve bazen avucumuzdaki güzellikleri unutmamıza neden oluyor, hayatımızın kalitesini düşürüyor hatta hayatı yaşanmaz bir hale sokuyor, bazıları için bu durum maazallah intihar eşiğine kadar gidebiliyor.

Peki durum gerçekten bu denli sıkıntılı mı , hayatta güleceğimiz, mutlu olacağımız olanaklarımız yok mu ?

İnanın gülümsemek ve mutlu olmak için bir değil binbir nedenimiz var yeter ki birazcık gözlerimizi açalım etrafımıza pozitif bir şekilde bakabilelim.

Başta İmanımız en büyük mutluluk ve tebessüm kaynağımızdır, bunun için sevinmeli Allah’a şükretmeliyiz, bu imanımızla ebedi bir hayatı kazanacağız.

Peygambere ümmet olmak, bir İslam toplumunda yaşamak, bir aile sahibi olmak, sağlığımızın çoğu şeyleri yapmamıza elverişli olması, yüz kızartıcı bir durumla karşı karşıya kalmamak..

Bütün bunlar hayata gülümsememizi gerektiren çok önemli nimetlerdir.

Tebessüm etmek dinimizde başlı başına bir ibadet ve sadakadır, düşünün her çevrenizdekiler gülümsediğinizde onları sevindirdiğiniz gibi Allah sizin de kalbinize bir mutluluk veriyor ve sizlere çok büyük sadaka ecirleriyle mükafatlandırıyor.

Cerir bin Abdullah peygaberimizi anlatırken şöyle diyor: O’nu her gördüğümde bana gülümserdi, beni tebessümle karşılardı.

Tebessüm: Kalpteki mutluluğun, sevginin yüze yansımasıdır.

Tebessüm kalpleri kazanmanın, ön yargıları kaldırmanın en kısa yoludur.

Bazen bir tebessüm ile buz gibi olan bir ortamı sıcacık ve samimi bir ortama dönüştüğünü görürsün.

En kolay sadakadır tebessüm, Cennet ehline benzemedir ‘ o gün apaydınlık gülen yüzler vardır’ der Rabbimiz.

Tebessümün hatırası daha kalıcıdır, somurtan, asık suratlı, hep kızan insanlardan daha çok tebessüm edenleri hatırlarsın.

Kendisinden nasihat isteyen bir sahabeye ;güler yüzle kardeşinle konuşman bir iyiliktir’ der peygamberimiz.

Tebessüm insana güven verir, karşıdaki insanın sana kalbini açmasını sağlar, başkalarını ikna etmeye yarar.

Gülümseme yüzün zekatıdır, kalbin sururudur.

İnsanın yüzü-gözü, üstü-başı bir nevi vitrinidir, bu vitrinde çevremize neler sunduğumuza dikkat edelim.

Ailenin bereketi ve en önemli iletişim aracıdır.

Bir hanım sabah eşini ve çocuklarını tebessümle evden uğurlarsa gün boyu o tebessümün bereketi onların işine, eğitimine yansır.

Bir bey tebessümle evine girerse o gün o ev neşe ve bereket evi olur.

Tebessüm etmek, gülümsemek sorunların, sıkıntıların olmadığı anlamına gelmez, bilakis sorun ve sıkıntılarla birlikte Allah’ın sana yazdığına razı olmak demektir, sorunları kendi sınırlarında tutmak, bütün hayatımız mahvetmeye izin vermemek demektir tebessüm.

Peygamberimiz etrafına hep tebessüm eden biriydi.

Bu demek değildir ki hiçbir sıkıntı ve acı görmedi ancak acılar ve sıkıntılar onun hayat muvazenesini bozmadı.

O bütün sıkıntıları büyük bir olgunluk ve rıza haliyle karşıladı ve hayata, Allah’ın ahirette kendisi için hazırladığı güzellikleri düşününce tebessüm etti.

Hayatta tebessüm edeceğim bir şey göremiyorum diyorsan, on dakikalığına gözlerini kapat ve sonra gözlerini aç, görmenin, ışığın, nurun ne kadar güzel bir nimet olduğunu gör ve tebessüm et.