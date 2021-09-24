Hayata Dokunan Şifalı Bitki Alıç

ŞÜKRAN MALKOÇ

Doğal bitkilerle şifa ürünler imal eden Gıda Mühendisi Bilal Yıldırım’ın aktarlık serüveni yaşam öyküsüyle başlıyor. Eşinin rahatsızlanması üzerine şifalı bitkiler üzerine çeşitli araştırmalar yapan Yıldırım, kendisini şifalı ürünler üretirken buluyor.

Alıç, doğada kendi halinde yetişen şifalı bitkiler arasında yer alıyor. Adeta insan sağlığı için şifa kaynağı özelliği bulunuyor. Ülkemizin birçok bölgesinde yetişen alıç meyvesi de bunlardan sadece biri. Alıç, faydalarıyla adeta doğal ilaç görevi görüyor. Yüzyıllardır kullanılan bu meyvenin farklı formlardaki kullanımı da oldukça ilgi görüyor. Her derde deva olan ve meyvelerinden reçel, marmelat ve macun yapılan alıç, şimdilerde pek tüketilmiyor. Ancak alıç meyvesinden yapılan alıç sirkesi, tüm vücudu onaran, doğal bir ilaç niteliği taşıyor.

Gıda Mühendisi Bilal Yıldırım, şifalı bitkilere merakının olduğunu ancak eşinin rahatsızlığından ötürü merakının aktarlık seviyesine geldiğini söyledi Yıldırım, “Gıda Mühendisi olduğumdan dolayı doğal yaşama ve doğal ürünlere karşı bir ilgim vardı. Sürekli araştırma yapıyordum. Fakat son 4 yılda eşimde bir göz rahatsızlığı çıktı. Doktor doktor gezdik, birçoğu ‘genetik’ dedi. ‘Bu hastalığın tıbben pek bir alakası yok, tıp şu anda bu konuda bir yol kaydedemedi’ gibi durumlarla karşılaştık. Ondan sonra bu merakım daha da artmaya başladı. ‘Göze ne iyi gelebilir’ dedikçe çeşitli kitaplar okumaya başladım. Haftada bir, bir kitap bitirir oldum. Ondan sonra göze derken ‘kalbe ne iyi gelir, karaciğere ne iyi gelir’ derken tam bir aktarcı gibi oldum. Ama şu anda bu durumdan dolayı çok mutluyum. İnsanlara yardımcı olabiliyorsam, şifa verebiliyorsak, ne mutlu bize. Mesela koronayı atlatmış arkadaşlarım ‘ya ben koronayı atlattım ama ciğerlerimde hala problem var, bir sürü ilaç kullandım geçmedi. Senin önereceğin bir şey var mı?’ diyorlar. O arkadaşlarım için kozalak şurubu yaptım. Kozalak şurubu, mayıs-haziran ayında topladığım çamlardan kozalak şurubu yaptım. Şurubu kullandıktan sonra hastalığın gittiğini gördüler. Bunun yanı sıra enginar kürü yaptım, o da karaciğere iyi geliyor. Çevremdeki kullanan arkadaşlarımda faydasını gördüklerini söylüyorlar. Mesela kişinin bir önceki karaciğer analiziyle, söylediğim organik ürünleri kullandıktan sonra bir daha o analizleri yaptırıyorlar ve inanamayacakları değerlere ulaşıyorlar. Öyle olunca bu da bize bir şevk getirdi. Şimdi artık bütün bitkileri araştırır oldum. Türkiye’deki kaynaklar dışında yabancı kaynakları araştırıyorum. Bölgemizde yetişen faydalı ürünler hakkında sürekli bir araştırma içerisindeyim” dedi.

Alıç (Balta değmez ağaç)

Alıç meyvesinin birçok medeniyet tarafından doğal bir ilaç olarak kullanıldığını ifade eden Yıldırım, “Halk arasında önemli bir yere sahip olmasına rağmen bugün şehirde yaşayan kişiler artık, alıcı bilmez oldular. Aslında alıç, bizim çocukluğumuzda sonbahar ayı geldiği zaman en fazla tükettiğimiz meyveydi. Osmanlılar döneminde alıcın adı balta değmez ağaçmış. Osmanlı padişahları tarafından alıç ağaçlarının kesimi yasaklanmış ve Osmanlı mutfağında sıkça kullanılan bir ürün haline gelmiş. Eski Yunanlılar ve Romalılar alıcı neşe ve mutluluğun sembolü olarak kabul etmişler. Gelinler ellerinde tuttuğu çiçek demetlerinde bu bitkiyi kullanmışlardır. Yine Romalılar yeni doğan çocukları şeytandan korumak amacıyla evlerine alıç yaprağı asarlarmış. Hem çiçeği hem de meyvesinin şifa olduğu alıç, Anadolu’nun her yerinde yetişen bir üründür. İnsan dostu olan bu meyve özellikle kalp rahatsızlıklarına iyi geliyor” ifadelerini kullandı.

OSMANLI BALTACILARINI KAYBETTİREN MEYVE

Alıç meyvesiyle alakalı tarihten bir anımsatma yapan Yıldırım, “Alıç üzerine söylenen birçok hikâye vardır. Bunlardan bir tanesi şöyle anlatayım, Osmanlı döneminde padişahlardan bir tanesi sefere giderken baltacılardan bir kısmının kaybolduğunu far diyor. Ordunun diğer bireyleri ile baltacıları aramaya çıkıyorlar. Baltacıların bir dağın eteğinde alıç yemeye daldıklarını fark ediyorlar ve o bölgeye Aluçra ismini veriyorlar. Aluçra (Alucra) şu anda Giresun’da bir ilçe” diye konuştu.

ALICIN SAĞLIK KARNESİ

Yıldırım alıç meyvesinin faydalarını şu şekilde sıraladı:

“Bu bitkinini kalp sağlığı ve damar üzerindeki faydaları uzun bir süredir biliniyor ve etkileri halen de araştırılıyor. Alternatif tıpta da kalp ilacı olarak kullanılıyor. Damar sertliğini ve LDL’nin oksidasyonunu önleyerek, kalbi ve damarları koruma altına almaktadır. Ayrıca kalp yetmezliği için yapılan macunlarda alıç meyvesinden faydalanılmaktadır. Sağlıklı bir kalbe sahip olmak isteyen, kalp krizi riskini en aza indirgemek isteyen veya yüksek tansiyon şikâyeti bulunanlar mutlaka alıç bitkisini tüketmelidir. Amerika Kardiyologlar Birliği tarafından kalp yetmezliği için önerdiği bitkisel ilaç ve takviyelerin başında da alıç gelmektedir.

Alıcın suyu sıkılıp şeker ilave edilir içilirse baş ağrısını direkt olarak keser. Alıç meyvesi lapa halinde getirilip, vücudun şişkin olan yerine konulursa şişliği indirir. İçerisindeki zengin C vitamini sayesinde vücuttaki toksinleri yok etmede fayda sağlar. Cildin parlaklığını korur ve yaşlanma belirtileri geciktirir. Alıç sirkesi kan dolaşımını artırır. Hazımsızlık ve mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Zayıflamaya yardımcı olur ve ödem attırır.”

ALIÇ ÇAYI VE MEYVESİ NASIL TÜKETİLİR?

Alıç çayının tüketimini anlatan Yıldırım, “Alıcın çiçek ve yaprakları genellikle birlikte kullanılır. Çiçek ve yaprakları çay ve natürel ilaç yapımında kullanılır. Meyvesi ise marmelat reçel, sirke ve hoşaf yapılarak kullanılır” dedi.

ALIÇ SİRKESİ NASIL KULLANILIR?

Bilindiği üzere alıç meyvesi sonbahar mevsiminde olgunlaşan ve kısa sürede biten bir meyvedir. Bu nedenle alıç meyvesinin faydalarından uzun bir süre yararlanmak adına alıçtan yapılan sirkeler, vatandaşlar tarafından tüketiliyor. Alıç sirkesinin kullanımı hakkında önemli bilgiler aktaran Yıldırım, “En kolay tüketme yolu salatalara ilave edilerek kullanılabilir. Böylelikle salatalara hem güzellik hem de sağlık katar. Suyla karıştırılıp, direkt olarak içilebilir. Özellikle kış aylarında gargara yapılması çok faydalıdır. Çay bardağının 3’de 1’i sirke olmak şartıyla üzerine su ilave edilip gargara yapılması hem soğuk algınlığına hem de bağırsaklardaki iyi bakterilerin çalışmasını sağlar. Ateşi yüksek olan bir hastanın sirkeli su ile banyo yaptırılması, yüksek ateşin kontrol altına alınmasını sağlar” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, evde sirke yapacaklar için alıç sirkesinin malzemelerini şu şekilde sıraladı:

GÜZEL AROMALI ALIÇ SİRKESİNİN TARİFİ

Malzemeler

-1 kilo alıç

-Yarım su bardağı taze üzüm

-1 adet cennet hurması

-10 adet nohut

-1 çay kaşığı tuz

-4 litre su (klorsuz, ilaçsız)

-5 litrelik kavanoz

Malzemeler hakkında detaylı bilgi veren Yıldırım, evde sirke yapacaklar için de sirke yapımı tarifini vermeyi ihmal etmedi. Yıldırım’ım sirke tarifi şu şekilde:

Yapılışı

-“Alıçları 4 parçaya ayırıp veya blenderden geçirip kavanoza doldurunuz. Üzümleri ve cennet hurmasını iyice yıkayıp, kuruladıktan sonra doğrayarak, kavanoza yerleştirin. Nohutları da kavanozun içine ilave ediniz. Ardından tuz, daha sonra kavanoz ağzına kadar içme suyuyla doldurulur. Kavanozun ağzı sadece tülbentle örtülür ve karanlık bir ortamda 24-28 derece sıcaklıkta bir yerde muhafaza ediniz. 2-3 gün sonra mayalanma başladığı zaman kavanozun ağzında taşmalar başlayacaktır. Sabah ve akşam sirkenizi tahta kaşık ile karıştırınız. Meyveler dibe çökene kadar sabah, akşam karıştırmaya devam ediniz. Meyveler dibe çökünce karıştırma işini bırakıp, sirke anasının oluşmasını bekleyiniz. Sirke anası oluşup, o da çökmeye başlayınca sirkemiz olmuş demektir.

Bu tarifin yanı sıra direkt alıcın kendisinden de sirke elde edebilirsiniz. Burada şeker oranına dikkat etmek lazım. Bu sirkeye dut pekmezi ile de takviyede bulunulabilir. Şu anda alçın tam mevsimi, Malatya’mızın Pütürge’den Darende’ye, Hekimhan’dan Akçadağ’ a her bölgesinde dağlarda ilaçsız bir şekilde kendi halinde doğal bir şekilde yetişiyor. Bu Mevsim erli iyi değerlendirelim, marmelatlımızı, sirkemizi, reçelimizi yapalım.”

Malatya Haber