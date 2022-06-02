Hayat pahalandı, tamiratlar arttı!

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya’da ayakkabı tamirciliği yapan Mehmet Ceyhan, babasından öğrendiği mesleğini 30 yıldır sürdürüyor. Her türlü ayakkabı tamiri yapan usta Ceyhan, hayat pahalılığının artmasıyla beraber tamir ettiği ayakkabı adedinin çoğaldığını söyledi. Ceyhan, “Bazen öyle müşteriler geliyor ki ayakkabının tamir edilecek hali bile kalmamış ama onları geri çeviremiyoruz. Çünkü gelen vatandaşlar hakikaten mağdur durumda ve bu durumda olan vatandaşlarımızın sayısı da gün geçtikçe artıyor” dedi.

Ayakkabı tamirciliği yapan namıdiğer ‘ayakkabı profesörü’ Mehmet Ceyhan, kent merkezindeki 4 metrekarelik dükkânında ayakkabı, çanta, bavul gibi eşyaların tamiratını yapıyor. Ancak şimdilerde artan maliyetlerden yakınan usta Ceyhan, ayakkabı tamirine gelen vatandaş sayısının arttığını ve gelenlerin ağırlıklı olarak asgari ücretli, emekli vatandaşlardan oluştuğunu belirtti.

Ceyhan, ayakkabı tamirinde kullanılan malzemelerdeki fahiş artışı eleştirerek, Eskiden bir ayakkabıyı 5 liraya boyuyorduk şimdi 10 liraya boyuyoruz. Niye, cila 4 lirayken 22 liraya kadar çıktı” ifadelerini kullandı.

“ARTIK HERKES ESKİ EŞYASINI TAMİR ETTİRİYOR”

Vatandaşların yeni ayakkabı almada zorlandığını ifade eden Ceyhan, “Ayakkabı tamircisi Mehmet Ceyhan, Bize eski ayakkabı, bavul, çanta gelir ve biz bunların tamiratını yaparız. Ama işimiz genelde ayakkabı tamiratı üzerinedir. Eskiden insanlar 300-500 liraya ayakkabı alıp giyebiliyordu, sonra o ayakkabıyı atıyorlardı ve yenisini alıyorlardı. Şimdi bu ayakkabı fiyarları750-800 lira olunca, insanlar ayakkabı alamamaya ve ayakkabılarını tamire getirmeye başladılar. Çünkü hayat şartları çok zorlaştı ve vatandaşın alım gücü düştü. Buraya genelde asgari ücretli ve emekli vatandaşlar geliyor. Artık yeni eşya alma lüksü kalmadı artık herkes eski eşyasını tamir ettiriyor. Bazen öyle müşteriler geliyor ki ayakkabının tamir edilecek hali bile kalmamış ama onları geri çeviremiyoruz. Çünkü gelen vatandaşlar hakikaten mağdur durumda ve bu durumda olan vatandaşlarımızın sayısı da gün geçtikçe artıyor” değerlendirmesini yaptı.

“Ayrıca bizdeki malzeme fiyatları da fahiş oranda arttı” diyen usta Ceyhan, sözlerine şöyle devam etti:

“Geçen yıl bir kilo ayakkabı vidasını 8 liraya alırken şu anda bir kilo ayakkabısı vidası 125 lira oldu. Ayrıca kullandığımız ayakkabı yapıştırıcısı eskiden 6 liraydı şimdi şu an 30 lira yani bizdeki maliyetler yüzde 300 arttı. Bunun nedeni de ayakkabı imalatı ve tamiratına da kullanılan malzemelerin petrolden yapılmasından kaynaklanıyor. Yani dolar ve petrol artınca direkt olarak bizim ürünlere de zam geliyor. Haliyle bu da tamirat fiyatlarına yansıyor. Devletin buna el atması lazım. Bizim cebimizdeki paranın kıymeti kalmadı. Seçim de yaklaşıyorken yetkililer bu durumuma bir çare bulsun yoksa seçim günü gelir, kaybederler. Biz Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Ondan ricamız esnafın yanında olması.”

Son olarak maliyetlerin artmasına sitem eden Ceyhan, “Eskiden bir ayakkabıyı 5 liraya boyuyorduk şimdi 10 liraya boyuyoruz. Niye, cila 4 lirayken 22 liraya kadar çıktı. Aslında fiyatları daha da arttırmamız lazım ama vatandaşın alım gücü çok düşük, nasıl yapalım? Vatandaşa pahalılık zaten bir darbe vurmuş bir de biz vurmayalım” dedi.