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Anasayfa / Ekonomi / Hayaller şans oyunlarına kaldı

Hayaller şans oyunlarına kaldı

Bu yıl kazı kazanlara talebin yüksek olduğunu söyleyen 30 yıllık Milli Piyango bayisi Yılmaz Çelikkaya, “Her zaman ki şans oyunlarına yoğun ilgi var. Kazı kazanlara ilgi büyük, vatandaşlar yılbaşı bileti almak yerine daha çok kazı kazan oynuyor” dedi.

Hayaller şans oyunlarına kaldı
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Kazı kazana ilgi yoğun

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Bu yıl büyük ikramiye 200 milyon TL. Ekonomik koşulların zorlaşması ile birlikte vatandaşlar şans oyunlarına daha çok ilgi göstermeye başladı. Yılbaşı öncesi büyük ikramiye biletlerine fazla talep göstermeyen vatandaşlar daha çok kazı kazana yöneliyorlar.

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Yılbaşı biletlerinin fiyatı ve vatandaşların talebi hakkında bilgi veren 30 yıllık Milli Piyango bayisi Yılmaz Çelikkaya, “Büyük ikramiye 200 milyon TL, çeyrek bilet 50 TL, yarım bilet 100 TL, tam bilet de 200 TL. Her zaman ki şans oyunlarına yoğun ilgi var, vatandaşların ilgisi büyük. Yılbaşının ayrı bir özelliği var, normal şartlarda şans oyunu oynamayan vatandaşlar bile, bir tane de olsa bilet alıyor. Artık bir gelenek haline geldi. Bu yıl geçen yıla oranla satışlarımız daha iyi. Tabi bu sene fiyat da cazip. Şu an satışlarımız devam ediyor. Kazı kazanlara ilgi büyük, vatandaşlar yılbaşı bileti almak yerine daha çok kazı kazan oynuyor” şeklinde konuştu.

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş, “Bir tane yılbaşı bileti aldım ama çıkacak diye almadım. Belli de olmaz bilmiyorum çıkar mı, çıkmaz mı. Diyelim bana çıktı ama şimdi helal mi bu para” dedi.

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“İLK DEFA KAZI KAZAN OYNUYORUM”

Vatandaşlar bilet almaktan ziyade daha çok kazı kazan oynamayı tercih ediyorlar. Yılbaşı bileti almadığını ifade eden ismini vermek istemeyen bir başka vatandaş ise, “Yılbaşı bileti almadım, şimdi ilk defa kazı kazan oynuyorum.” dedi.

Geçen yıla oranla bu yıl vatandaşın kazı kazana talebinin yoğun olduğunu söyleyen Hüseyin Karakütük isimli milli piyango bayisi, “En çok kazı kazana talep var. 50 TL’lik kazı kazanlarda 4 milyon, 30’luklarda 2 milyon, 20’liklerde 1 milyon, 10 liralık kazı kazanlarda ise 500 yüz bin lira çıkıyor. Geçen yıl biletler fazla gitmiyordu çünkü devlet kendisine çıkarıyor diye vatandaş almıyordu. Bu yıl garantili olduğu için talep fazla illaki birine çıkacak. Bir de bu yıl ekonomiden dolayı vatandaşların talebi yüksek” ifadelerine yer verdi.

 

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