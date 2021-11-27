Yeni Malatyaspor daha önce bu kadar perişan olmamıştı!

Hayaller 3 puan gerçekler …. ?

Süper Lig’in 14.haftasında Yeni Malatyaspor evinde Galatasaray’ı konuk etmeye hazırlanıyor. Üst üste aldığı mağlubiyetlerle ligde küme düşme hattına gerileyen Malatya ekibi Avrupa kupasından 4-2’lik zaferle ayrılan İstanbul ekibiyle zorlu bir 90 dakikaya çıkacak. Kritik karşılaşmaya hafta boyunca eksik hazırlanan ve acil puana ihtiyacı olan temsilcimizde teknik heyetin işi oldukça zor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor kafilesi sahasında Galatasaray ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını bugün gerçekleşecek son çalışmayla tamamlayarak Nurettin Soykan Tesisleri’nde kampa girecek. Sakatlıkları geçerek takımla çalışmalara katılan Sadık ve Wallace’ın maç kadrosuna dahil edilip edilmeyecekleri henüz netlik kazanmazken sarı kırmızılılarda bulunan eksiklerin fazla oluşu zorlu maçta teknik heyetin işini zorlaştıracak. Malatya Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak olan müsabakayı Atilla Karaoğlan, Samet Çavuş ve Osman Gökhan Bilir hakem üçlüsü yönetecek.

Son iki sezonda küme düşme korkusuyla boğuşan Yeni Malatyaspor bu yılda geride kalan haftalarda aldığı başarısız sonuçlarla Süper Lig’de korkulu rüyalar görmeye devam ediyor. Ligin 13 haftalık bölümünde beraberliği bulunmayan sarı kırmızılılar yalnızca 4 maçta hanesine puan yazdırmayı başarırken, 9 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Beşinci kez yer aldığı ligde en başarısız dönemini yaşayan Doğu Anadolu ekibi 13. hafta itibariyle topladığı 12 puanla düşme hattından uzaklaşamadı. Ligde 3 maçtır hanesine puan yazdıramayan Yeni Malatyaspor, son olarak 10. haftada Altay’ı 2-1 yenerek 3 puan aldı. Sarı kırmızılılar sonrasında Kasımpaşa, Başakşehir ve Giresunspor ile oynanan karşılaşmalarda sahadan yenilgiyle ayrılarak çöküş yaşadı. Sezon başında oluşturulan yetersiz kadronun yarattığı sorunlar yüzünden rakiplerine karşı üstünlük kuramayan Malatya ekibinde sakat oyuncuların artması işleri iyice zora sokuyor. Devre arasına kadar en az 10 puan alması gereken Malatya ekibi Galatasaray karşısında zorda olsa iyi bir neticeyle sahadan ayrılmayı hedefliyor. Sarı kırmızılıların İstanbul temsilcisi karşısında sahaya Ertaç, Hafez, Semih, Wallace (Sadık), Haddadi, Ndong, Mallan, Jospin, Mounir, Kubilay ve Adem onbiriyle çıkması bekleniyor.

Yeni Malatyaspor, İstanbul temsilcisiyle 12. randevusuna çıkacak. Daha önce iki takım arasında oynanan 11 karşılaşmada Galatasaray’ın 6, Yeni Malatyaspor’un 2 galibiyeti bulunurken 3 maç beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig’de oynadığı 8 karşılaşmanın 2’sini kazanan Yeni Malatyaspor, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Türkiye Kupası’nda oynanan 3 maçın 2’si berabere biterken 1 karşılaşmayı Galatasaray kazandı.