Hayal kırıklığısın Tetteh!

Yönetimin ve siyasilerin kaderine terk ettiği Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası’nda final oynayacak olan Kayserispor’a 3-0 yenildi. Sarı kırmızılılarda gençlerin mücadelesi alkış toplarken, büyük umutlar bağlanan Benjamin Tetteh’in ayakta duramayacak derecede bitik olması hayal kırıklığı yarattı. Ganalı oyuncu gördüğü sarı kartla da cezalı duruma düştü ve sezonu kapattı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Küme düşmesi haftalar öncesinde kesinleşen Malatya temsilcisi karşılaşmanın ilk yarısını kalesinde gördüğü gollerle 2-0 geride kapattı. İkinci yarıda farkı azaltma çabaları sonuçsuz kalan Yeni Malatyaspor’un gençlerle mücadele etmesini fırsat bilen Kayserispor 72.dakikada farkı 3-0’ getirdi ve sahadan bu skorla galip ayrıldı.

Sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Cihat Arslan, Kayseri ekibi karşısında 4 altyapı oyuncusunu onbirde sahaya sürdü. Geçen hafta Rizespor maçında sakatlanan kaleci Abdulsamed’in yerine bu hafta kaleyi Ahmet Eyüp Türkaslan korudu. Kayserispor, kadro kalitesinin ön plana çıktığı karşılaşmada 2’nci ve 3’üncü gollerini Yeni Malatyaspor’un savunmasında yaşanan adam paylaşımı sıkıntısından doğan pozisyonlardan kaydetti. Sezon başında büyük umutlarla astronomik bonservis bedeliyle transfer edilen Benjamin Tetteh’in ayakta duramayacak derecede düşük performansı büyük göze çarparken, genç futbolculardan Atakan Müjde ve Kerem Altunışık’ın performansı alkış aldı.

MAÇTAN NOTLAR

10. dakikada Gökhan’ın ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda kaleci Ahmet topu sektirdi ancak defans son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

11. dakikada Emrah’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa yükselen Gökhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

16. dakikada savunmanın arkasına atılan topla kaleci Lung ile karşı karşıya kalan Kerem istediği vuruşu yapamayınca Lung tehlikeyi uzaklaştırdı.

29. dakikada Yasir’in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde yükselen Mustafa’nın kafa vuruşunu kaleci Ahmet köşeden güçlükle çıkardı.

45. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşu Emrah kullandı. Emrah’ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Gökhan, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

57. dakikada topla buluşan Mane, topu müsait durumdaki Gökhan’a çıkardı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gökhan’ın uzak direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

58. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Tetteh’in sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

72. dakikada Yasir’in sol kanattan içeri çevirdiği topa bekletmeden vuran Hayrullah, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. (3-0)

78. dakikada kullanılan serbest vuruşun ardından topla buluşan Burak, ceza sahası dışından sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

88. dakikada Hayrullah’ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Campanharo’nun sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Cihan Aydın xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Furkan Ürün xx

Yukatel Kayserispor: Cenk xx, Ramazan xx (Arif dk. 61 x), Kolovetsios xx, Uğur xx, Yasir x (Kemen dk. 76 x), İbrahim xx (Abdulkadir dk. 46 x), Campanharo x, Emrah xxx (Hayrullah dk. 46 x), Gökhan xxx, Mustafa x (Mane dk. 46 x), İlhan x

Yedekler: Lung, Bilal, Emre Demir, Carole, Bertolacci

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Yeni Malatyaspor: Ahmet x, Barış x, Awuku xx, Campi x, Hafez x, Rahman x (Berat Mert dk. 84 ?), Atakan x (Erşan dk. 84 ?), Mert xx (Emircan dk. 84 ?), Umut x (Haqi dk. 74 x), Kerem xx (Burak dk. 57 x), Tetteh x

Yedekler: Murat, Abdulsamed, Yiğit, Berat Yaman, Muhammed,

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Gökhan (dk. 11 ve 45), Hayrullah (dk. 72) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Campanharo (Kayserispor), Atakan, Tetteh, Rahman (Yeni Malatyaspor)