Havalar soğudu, kış çayına rağbet arttı

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Havaların soğumaya başlaması ve kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte birçok vatandaş aktarlara akın etti. Özellikle faydaları saymakla bitmeyen kış çayı ve soğuk havaların vazgeçilmesi ıhlamur satışlarında artış yaşandı. Kış çaylarının bir karışım olduğunu ifade eden aktar Abdullah Yakar, “Zencefil, tarçın, havlucan, zerdeçal, bir miktar kuşburnu, davin dediğimiz dağdağan ve hibiskus karışımları kış çayını oluşturuyor” dedi.

Ülke genelinde ve Malatya’da havaların soğumaya başlaması ile birlikte grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu hastalıklarında artış yaşanıyor. İlaç kullanmak isteyen vatandaşlar ise çözümü doğada arıyor. Son dönemlerde satışları artan kış çayının faydaları hakkında konuşan aktar Abdullah Yakar, BUSABAH gazetesine önemli açıklamalarda bulundu.

Kış çaylarının, hastalık evresinde iyileşme sürecini hızlandırdığını ifade eden aktar Yakar, hastalık öncesi kullanımda da vücudu koruyucu özelliklere sahip olduğunu vurguladı.

“IHLAMUR SATIŞLARINDA DA ARTIŞ VAR”

Kış çayının tam mevsimi olduğunu söyleyen aktar Abdullah Yakar, “Özellikle soğuk algınlığı, grip ve öksürük gibi vakalar şu anda hat safhada. Havalar soğudukça daha da artmakta bu hastalıklardan korunmak için en etkili ve doğal yöntem kış çayları. Kış çayları aslında bir karışımdan oluşuyor. Zencefil, tarçın, havlucan, zerdeçal, bir miktar kuşburnu, davin dediğimiz dağdağan ve hibiskus karışımları kış çayını oluşturuyor. Son zamanlarda kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamur satışlarında da artış var. Ihlamur da özellikle soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı rahatsızlıklarına iyi gelir, vücudu ısıtır. Zencefil özellikle boğaz ağrısında ve öksürüklerde çok etkili. Havlucan da yine vücudu ısıtır, terletir. Zerdeçal özellikle karaciğer üzerine bayağı bir etkili. Vücuttaki iltihapları söküp atıcı bir özelliğe sahip” şeklinde konuştu.

Kış çayına çok fazla talep olduğunu belirten aktar Yakar, bu çayların kışı daha sağlıklı bir şekilde geçirmeye yardımcı olduğunun altını çizdi.

“BU MEVSİMDE BUNLARI KULLANMAKTA FAYDA VAR”

Kış çaylarının içerisinde yer alan hibiskus bitkisinin C vitamini açısından çok zengin bir bitki olduğunu belirten aktar, Yakar, “Hibiskus C vitamini açısından çok zengin bir bitki. Soğuk algınlığı ve öksürüğe etkisi olan bir bitki. Kuşburnu C vitamini açısından en etkili bitkilerin başında geliyor 100 gram kuşburnu 1 kasa portakala eşdeğer C vitamini içeriyor. Bunların hepsi karıştığı zaman kış çayı meydan geliyor. Bunlar boğaz ağrısı ve öksürüğe karşı çok fazla etkisi olan bitkiler. Bu mevsimde bunları kullanmakta fayda var.” ifadelerine yer verdi.

“AYNI GÜN İÇİNDE TÜKETİLİP BİTİRİLMELİ”

Kış çayının hazırlanışı ve demlenme süreci hakkında da bilgi veren aktar Abdullah Yakar, “Bunları çok kaynatmamak gerekiyor, önce özellikle kök bitkilerden olan zencefil, zerdeçal, havlucan 5-10 dakika kaynatılır ardından üzerine ıhlamur ilave edilir, bir taşım kaynadıktan sonra demlenmeye bırakılır. Ardından günde 2-3 bardak rahatlıkla kullanılabilir. Ama ertesi güne bırakmamak gerekiyor aynı gün içinde tüketilip bitirilmeli.” dedi.

Kış çaylarının koruyucu olarak sabah-akşam birer bardak tüketmenin yeterli olduğunu söyleyen aktar Abdullah Yakar, kış çayının ara öğünlerde daha etkili olduğunu ve aç karnına tüketileceği zamanda yemeklerden yarım saat önce tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

Son olarak kış çayların fiyatları hakkında bilgi veren aktar Yakar, “Kış çayları içerisinde yer alan bitkilerden en pahalı olanı hibiskus ve ıhlamur kilosu 200 TL, zencefil de 100 TL civarında. Diğer bitkiler ise daha uygun” diye konuştu.