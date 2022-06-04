Havalar ısındı, fiyatlar düştü

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya Kasap Sebze ve Meyve Pazarı’nda havaların ısınmasıyla birlikte sebze fiyatlarında düşüş yaşandı. Bu durum bir nebze de olsa, hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Öyle ki geçtiğimiz hafta 20 TL olan domatesin kilosu bu hafta 10 liradan alıcı buluyor. Ancak pazar esnafı bu rakamın domates için istenilen fiyat olmadığını söylüyor.

Sebze ve Meyve Pazarındaki genel durum hakkında bilgi veren esnaf Murat Zincirkıran, “Pazarın genel durumuna baktığımız zaman vatandaşın durumu çok iç açıcı değil ama iyi olacak diye de umutluyuz. Bir ara taneyle sebze-meyve alınıyor dediler ama bu bir algıdır. Kimse taneyle alışveriş yapmıyor. Şu olabilir 5 kilo yerine 2 kilo alır ya da bir kilo yerine yarım kilo alır ama Malatya’da tane olayı yok” dedi.

“VATANDAŞ ALIŞVERİŞ YAPABİLİYOR”

Esnaf Murat Zincirkıran, tezgâhtaki fiyat durumunu şu şekilde açıkladı:

“Şu anda tezgâhın en pahalı ürünü limon. Çünkü limon yaz mevsiminden azalıyor, haliyle de bu da fiyatlara yansıyor. Mevsimine göre domates biraz pahalı, domateste bu sene sıkıntılar var. Akdeniz Bölgesi’ndeki selden dolayı domates fiyatları istenilen fiyata düşmedi. Bunun haricinde ikilimdeki ani değişikliklerden dolayı sebze seraları hasar gördü. Hal böyle olunca da ister istemez tezgâhlardaki fiyatlara yansıdı. Ama yine de satışlarımız iyi, vatandaş alışveriş yapabiliyor. Biber 6 lira, salatalık 3-10 lira, patlıcan 8-10 lira, domates 10 lira, fasulye 13 liradan satılıyor. Sebze gruplarından pahalı olanlardan biri de fasulye, biz bu durumun sudan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Fasulye suyu seven bir ürün o nedenle bu yıl kısıtlı miktarda geliyor.”

‘Pazarda tane ile alışveriş yapılıyor’ sözlerinin doğru olmadığını ileri süren Zincirkıran, “Pazarın genel durumuna baktığımız zaman vatandaşın durumu çok iç açıcı değil ama iyi olacak diye de umutluyuz. Bir ara taneyle sebze-meyve alınıyor dediler ama bu bir algıdır. Kimse taneyle alışveriş yapmıyor. Şu olabilir 5 kilo yerine 2 kilo alır ya da bir kilo yerine yarım kilo alır ama Malatya’da tane olayı yok. Bir de şöyle bir şey var eskiden aileler kalabalıktı ve mecburen 3-4 kilo almak zorunda kalıyordu fakat şimdilerde aileler küçülünce vatandaş sadece ihtiyacı kadarını alıyor” açıklamasını yaptı.

“SIKINTI ÇEKTİĞİMİZ NOKTA NAKLİYAT”

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın tezgâhlarda yansıdığını belirten Zincirkıran, “Tedarik noktasında sıkıntı çekmiyoruz, halde her şey bol miktarda var. Tek sıkıntı çektiğimiz nokta nakliyat işi, mazotun artması bizi olumsuz etkiliyor. Geçen sene Mersin’den 3 bin liraya yolladığımız nakliyeyi bugün 10 bin TL’den yolluyoruz. Durum bu şekilde olunca da tezgâhlardaki zam da kaçınılmaz oluyor. Dünyada en önemli şey aslında mazottur. Ne işle uğraşırsanız uğraşın mazot arttı mı, maliyette artar” dedi.

Meyvedeki son durum hakkında değerlendirme yapan esnaf Ramazan Bulut, “Meyveler bu sene satılmıyor çünkü fiyatları aşırı derecede pahalı ve vatandaş da doğal olarak tezgâha yanaşamıyor. Bu yıl bazı meyveler çiçek dönemindeyken olumsuz hava şartlarından dolayı yandı. Meyvelerin az oluşu da otomatikman fiyatlara yansıdı. Şöyle bir şey var maliyetler arttığı zaman en fazla bir lira artar. Ama meyve olmadığı zaman 10 lira birden artar. Tezgâhtaki en pahalı ürün kiraz, 35-40 liradan satılıyor” ifadelerini kullandı.