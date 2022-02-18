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Anasayfa / Asayiş / Havalandırma sistemindeki motor yangına neden oldu

Havalandırma sistemindeki motor yangına neden oldu

havalandırma sistemindeki motor yangına neden oldu
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Bilecik’te bir kafeteryanın havalandırma sisteminde bulunan motorun tutuşması sonucu çıkan yangın kısa süreli panik oluştu.

Alınan bilgilere göre; Gazipaşa Mahallesi Muavenatı İçtimai Sokak üzerinde hizmet veren bir kafeteryanın bacasından yoğun dumanı gören vatandaşlar durumu hemen 112’yi arayarak haber verdi. Bölgeye 2 itfaiye ve tedbir amaçlı bir de ambulans sevk edildi. Ekipler itfaiye merdiveni yardımıyla çatıya çıkarak yangına müdahale ederek söndürdüler. Kısa süreli paniğe sebep olan yangın maddi hasara yol açtı. Yangının havalandırma sistemi içinde bulunan motordan kaynaklandığı öğrenildi.

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