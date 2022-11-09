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Anasayfa / Gündem / Hatunsuyu hemzemin geçidi hizmete açıldı 

Hatunsuyu hemzemin geçidi hizmete açıldı 

Hatunsuyu hemzemin geçidi hizmete açıldı 
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Hatunsuyu hemzemin geçidi hizmete açıldı 

Malatya Büyükşehir Belediyesi Hatunsuyu mahallesindeki demiryolu hemzemin geçidi güzergâhındaki yol çalışmalarını tamamlayarak hizmete açtı. Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir, “Yıllardır biriken sorunlara Başkanımızın öncülüğünde tek tek neşter vurmaya devam ediyoruz. Bunlardan biri olan Hatunsuyu demiryolu alt geçidi bilindiği üzere çok tehlikeli bir geçitti. Sayın Başkanımızın girişimleri sonucunda yatırım programına alınan geçit standart hale getirildi. Bölgede trafik akışı daha güvenli hale gelmiş oldu.” dedi.

 

Mevcut hemzemin geçidinin dar olması ve günümüz trafik yoğunluğundan dolayı ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın girişimleri sonucunda Hatunsuyu Hemzemin geçidinin yeniden yapılması sağlanarak bölgedeki trafik daha güvenli hale getirilmiş oldu. Hatunsuyu Mahallesindeki demiryolu hemzemin geçidinin tamamlanmasının akabinde de Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi tarafından hemzemin geçidi bağlantı yolları standartlara uygun bir şekilde asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

“Bölgede trafik akışı daha güvenli hale getirildi”

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir, “ Sayın Başkanımızın koyduğu hedefler doğrultusunda ilimizin yaşadığı trafik sorununu en aza indirgemek, yeni ulaşım ağları kazandırmak, yeni arterler açarak halkımızın günlük trafik konforunu artırmak amaçlı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yıllardır biriken sorunlara Başkanımızın öncülüğünde tek tek neşter vurmaya devam ediyoruz. Bunlardan biri olan Hatunsuyu demiryolu alt geçidi bilindiği üzere çok tehlikeli bir geçitti. Sayın Başkanımızın girişimleri sonucunda yatırım programına alınan geçit standart hale getirildi. Bölgede trafik akışı daha güvenli hale gelmiş oldu. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak tüp geçit çalışmalarının bitirilmesinin sonrasında bağlantı yollarımızın yenileme çalışmalarına başladık. Yolda öncelikle drenaj çalışmaları yaparak tüp geçidin güvenliğini sağlamaya çalışırken bir yandan da yolumuzun alt yapısındaki çürük zeminleri kaldırarak güçlendirdik. Yol güzergâhımızda sıcak asfalt kaplama çalışmalarımızı da tamamladık. Şu anda trafik akışımız daha güvenli ve düzenli bir şekilde sağlanıyor. Çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. (Bülten)

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