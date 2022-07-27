HATIRALAR BİRİKTİRMEK

“ Her gün bir yerden göçmek ne iyi.

Her gün bir yere konmak ne güzel.

Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş.

Dünle beraber gitti, cancağızım,

Ne kadar söz varsa düne ait.

Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.

MEVLANA

Mevlana’nın bu güzel dizeleri ile söze başlamak istedim.

Hatırı biriktirmek adına anı yaşayamadık. Her şeyi dijital kayda aldık ama hissetmeyi unuttuk.

Hayatı büyük bir kutu olarak düşünün, Durmadan içini anıları atıyoruz.

Üst üste hepsini biriktiriyoruz, dolmaya başlayınca hızımız biraz azalıyor, artık her önümüze geleni atmıyoruz, daha özenli davranıyoruz.

Antika eşyalar gibi en alttaki hatıraların değeri artıyor.

Şu an çocuklarımız yaz tatilinde bizler çocuklarımıza yönlendiriyoruz.

Onlar bizden hediye istemiyorlar,

Onlar bizden sevgi ve zaman istiyor,

Güzel hatıralar biriktirmek için…

Çocuk için en iyi ve en verimli zaman anne ve babası ile birlikte geçirdikleri kaliteli bir zamandır.

Bu zaman bazen çocuk ile spor yapmak, bazen evde birlikte yemek yapmak, Kitap okumak, birlikte sinemaya gitmek, birlikte sadece sohbet etmek de kaliteli bir zaman olabilir.

Çocuklarınızla bol bol resim Çekin her anımızı kaydetmeye çalışın,

Ama bunları yaparken anı kaçırmayın.

Onlar ilerde bu fotoğrafları baktıklarında o güzel günlerinizi küçük bir tebessümle hatırlayıp, belki de kendi çocuklarına yaşadıklarını anlatacaklar.

Unutmayın 3,5 yaşından itibaren silik de olsa belirli anıları hatırlayabildiğimizi…

Ayrıca anı biriktirmek emek çaba özen istiyor çünkü kendi bakış açımızın dışında çocuklarımızın gözünde de bakmayı gerektiriyor.

Çocuklarımızla yapabileceğimiz en kolay aktivitelerden biridir.

Örneğin, kendi çocukluğunuz da yapmak isteyipte bir türlü yapamadığınız uçurtmaya çocuğunuzla beraber yapın ve göklerde uçurum çocuğunuz hayatını o uçurtma kadar özgürce sürdürsün.

Ya da çocuğunuz sizinle kamp kurup çadırda mı uyumak istiyor, üşür ,hasta olur ,düşer aç kalır ,uyumaz diye düşünmeyin dizindeki kalıcı bir çizik izi yetişkin olduğunda kötü bir gününde karşısına çıkıp bir gülümseme yaratacak ve her şeyin güzel olacağını ona hissettirecektir.

Gelecekte hafızasına yerleştirdiği anılarını resimlerle tekrar yaşamak, çocuklarımızı mutlu edecektir.

Sevgiyle….