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Anasayfa / Asayiş / Hatay’da uyuşturucu aranan evden cephanelik çıktı

Hatay’da uyuşturucu aranan evden cephanelik çıktı

hatay’da uyuşturucu aranan evden cephanelik çıktı
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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir evde yapılan uyuşturucu operasyonunda cephanelik çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesinde F.Y. ile F.Y.’nin bulunduğu ikamette ve yatak odasında yapılan aramada, 8,36 gram metamfetamin, 8,14 gram eroin, 1 adet AK-47 otomatik tüfek, 1 adet AK-47 şarjörü, 3 adet AK-47 fişeği, 4 adet tabanca, 6 adet şarjör, 46 adet mermi, 2 adet hassas terazi, 1 adet 80 cm uzunluğunda kılıç ve 21 bin 600 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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