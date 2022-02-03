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Hatay’da terör operasyonu: 4 gözaltı

hatay’da terör operasyonu: 4 gözaltı
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Hatay’da PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 4 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde icra edilen istihbarat faaliyetleri sonucunda terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olan yabancı uyruklu Z.M., A.N. ve U.S.’nin Kırıkhan ilçesinde, K.M.’nin ise Reyhanlı ilçesinde ikamet ettiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden K.M. sevk edildiği adli makamca ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Z.M., A.N. ve U.S.’nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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