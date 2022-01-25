DOLAR

13,5021$%-0.08

EURO

15,2819%-0.18

STERLİN

18,2071£%-0.15

GRAM ALTIN

799,31%-0,13

ÇEYREK ALTIN

1.295,00%-0,23

BİTCOİN

487886฿%3.06166

Öğle Vakti a 12:44
Malatya KAPALI -7°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Hatay’da kenevir yetiştirilen evden tarihi eser çıktı

Hatay’da kenevir yetiştirilen evden tarihi eser çıktı

hatay’da kenevir yetiştirilen evden tarihi eser çıktı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde bir eve baskın yapan ekipler, evde kenevir serasının yanında Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kışlasaray Mahallesi’nde bulunan M.T.’ye ait ikamet içerisinde iklimlendirme yöntemi kullanılarak sera sistemiyle yetiştirilmiş; boyları 15 santim ile 1 metre arasında değişen 36 kök Hint keneviri, 240 gram kubar esrar, kenevir yetiştirmede kullanılan iklimlendirme sistemindeki araç ve gereç ele geçirdi.

Ayrıca ikamette yapılan aramada Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen; 481 adet sikke, 114 adet yüzük, 2 adet metal bilezik, 9 adet mızrak ucu, 6 vazo, 1 metal çanak, 2 adet hayvan figürü görünümlü metal obje ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.T. gözaltına alındı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Evinin salonunda kenevir fidesi yetiştirdi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.