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Anasayfa / Asayiş / Hatay’da kaçakçılık operasyonu

Hatay’da kaçakçılık operasyonu

hatay’da kaçakçılık operasyonu
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Hatay’ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 22 bin 500 adet bebek bezi, 72 paket sigara ve 120 kilo tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarmanın dedektifleri (JASAT) ile Kırıkhan ve Hassa İlçe Jandarma Karakol Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen faaliyet sonucunda, Suriye uyruklu A.H. ve M.A. isimli şahısların kullandığı araç içerisinde faturasız üzerinde Arapça yazı bulunan 22 bin 500 adet bebek bezi, M.Ç.’ye ait market içerisinde 72 paket kaçak sigara ile M.B. isimli şahsa ait araç içerisinde 120 kilo tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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