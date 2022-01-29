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Anasayfa / Asayiş / Hatay’da işyerinden alkol ve sigara çalan şüpheli yakalandı

Hatay’da işyerinden alkol ve sigara çalan şüpheli yakalandı

hatay’da işyerinden alkol ve sigara çalan şüpheli yakalandı
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir işyerinden 167 şişe içki, 135 karton sigara ve 8 bin TL çalan iki şüpheli yakalandı.

Samandağ sahil şeridi üzerinde bulunan bir işyerinin işletmecisinin işyeri giriş kapısının kırık, kamera ve kayıt sistemlerinin kablolarının kesik olduğunu fark etmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İşyerinde yapılan incelemenin ardından 167 şişe farklı ebat ve markalarda içki, 135 karton farklı markalarda sigara ve 8 bin Türk Lirasının çalındığını belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 540 saatlik kamera görüntüsü incelenmesi neticesinde olayın şüphelilerinin S.K. ve Y.P. olduğu tespit edildi. S.K. yakalanırken çalınan bir kısım malzemeyi başka bir markete sattığını ifade etti. Diğer ele geçirilen malzemeler ise işyeri sahibine teslim edildi.

S.K. gözaltına alınırken, çalıntı malzemeleri satın alan market işletmecisi hakkında adli işlem yapıldı.

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