“hatam kumpasa alet olmak”

Erdoğan, Süper Ligin 8.haftasında Malatya’da Hatayspor ile oynanan ve 2-0 kaybedilen karşılaşma sonrası taraftarlarla tartışma yaşamıştı. Sportif direktör İzzet Erdoğan, Hatayspor maçı sonrası yaşananlara ilişkin, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Erdoğan, açıklamasında, “35 yıllık futbol hayatımın hiçbir evresinde ne antrenörlüğüm ne futbolculuğum ne de sportif direktörlük görevimde birçok deplasman müsabakalarımda şahsıma hakaret edilmesine rağmen hiçbir zaman cevap vermemiş iken şahsıma itham edilen iftirayı asla kabul etmiyorum. Lakin futbolcularıma ‘çöp’ denmesi ve bunu kabullenmeyip, cevap verme hatasını yaparak, bir provokasyon eyleme malzeme olduğum için çok üzgünüm. Hatam bu kumpasa alet olmak. Bu bana yakışmadı. Bu süreçte bana destek olan tüm yakınlarıma, beni tanıyanlara gerçek büyük Malatya taraftarına teşekkürü bir borç bilir, teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun” ifadelerine yer verdi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ