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Hastaya 8 saatte ulaşıldı

hastaya 8 saatte ulaşıldı
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Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Adıyaman’da, içerisinde hasta olan otomobile İl Özel İdare ekipleri 8 saatte ulaşabildi.

Nemrut Dağı etiklerinde yer alan ve Malatya’ya sınır olan Kayadibi köyünde yaşayan tansiyon ve şeker hastası İmmihan Yetkin (70) rahatsızlandı. Yakınları otomobil ile hastayı Kahta Devlet Hastanesine götürmek için yola çıktı ancak köy çıkışında otomobil kara saplandı. Hasta yakınları İl Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği köy yolunda iş makineleri seferber oldu. Greyder ve loder kepçe ile saatler süren çalışmanın ardından otomobilin bulunduğu yere ulaşıldı. Önde greyder yolu temizleyerek ilerlerken, arkasındaki otomobil ise en arkadan gelen loder kepçeye halatla bağlı ilerledi. Otomobil yoldan kayarak çıkmasın diye arkadan gelen kepçeye halatla bağlı bir şekilde ilerledi.

Otomobil, Diyarbakır-Kahta karayolu üzerinde bekleyen ambulansa alınarak Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Sabah saat 09.00’da başlayan hasta kurtarma çalışması saat 17.00’a kadar sürdü.

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