hasta ziyaretinde silahlı kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa’da hasta ziyaretine giden husumetli akraba iki aile arasında hastane bahçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Haliliye ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile, hastanede yatan bir yakınlarını ziyarete gitti. Hastane bahçesinde karşılaşan aileler arasında silahlı kavga yaşandı. Kavgada İbrahim Halil Z., Hüseyin Y. ve Mustafa K. yaralandı. Yaralılar aynı hastanede tedavi altına alınırken, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri, kavganın daha da büyümemesi için önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, yerdeki tüfek kartuşları ile hasar gören bir araçta inceleme yaparak, kavgada kullanılan silah, bıçak ve sopaları incelemek için emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.