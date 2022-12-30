Hasan Özer’le yollar ayrıldı

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor’da 14 futbolcunun biriken 2 aylık maaşlarının ödenmemesi halinde boşa çıkacaklarının Denizlispor yenilgisinin ardından öğrenilmesinin ardından artan gerilim, teknik heyet ile yönetim arasında ipleri kopma noktasına getirdi. Özer’in, 1 Ocak’ta Antalya’da planlanan kamp öncesi kulüp başkanı Ahmet Yaman ile bir görüşme yapmak istediği ancak bu görüşmenin gerçekleşmediği öğrenildi.

Başkan Ahmet Yaman’ın göreve geldiği sezonun 8.haftasından buyana sarı kırmızılı takımda inişli çıkışlı bir grafik çizen ve Yeni Malatyaspor’da beklenen çıkışı gösteremeyen Hasan Özer’in yerine daha tecrübeli bir teknik adam düşündüğü ve bu noktada mevcut teknik heyetle çalışmayı düşünmediği öne sürüldü.

“MOTİVE EDECEK HİÇBİR ARGÜMANIMIZIN KALMADI”

Perşembe akşamı yaşanan bu gelişmeler sonrası istifa etmek için Cuma gününü bekleyen Hasan Özer, istifa ettiğini sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla takipçilerine duyururken, şu ifadelere yer verdi:

“Yeni Malatyaspor’a geldiğimiz günden beri, takımımızın başarısı için elimizden geleni yaptık. Ben ve ekibim yaşadığımız onca problem ve sıkıntılara rağmen oyuncu grubumuzu en iyi şekilde hem taktiksel hem fiziksel hem de mental olarak maçlara hazırlamaya çalıştık. Yaşanan son olaylardan sonra sürdürülebilir bir ortamın olmadığı ve oyuncularımızı motive edecek hiçbir argümanımızın kalmadığını üzülerek ifade etmek zorundayım. Bu nedenle ekibim ile beraber istifa etme kararını verdiğimizi belirtmek istiyorum.

“Bu vesile ile bize destek olan herkese, Yeni Malatyaspor’un bütün yönetim kurula, Yeni Malatyaspor’un bütün oyuncularına, çok değerli Malatya Valisi Hulusi Şahin Beye, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Beye ve Yeni Malatyaspor’a gönül vermiş cefakâr ve vefakâr taraftarlarına sonsuz teşekkürlerimi iletirim. Bundan sonraki maçlarda Yeni Malatyaspor camiasına gönülden başarılar diliyorum”

OYUNCU TERCİHLERİ VE SİSTEMİ ELEŞTİRİLDİ

Göreve geldikten sonra sarı kırmızılı takımla 5 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 3 de galibiyet sevinci yaşayan Hasan Özer’in futbolcuların neredeyse tamamıyla arasının açık olduğu konuşuluyor. Son olarak, Samsunspor maçı hazırlıkları esnasında antrenmanda Buğra Çağıran ile Barış Başdaş’ın arasında yaşanan tartışmada takım arkadaşları önünde Hasan Özer’in kullandığı cümlelere sinirlenen Buğra’nın Özer’in bu hamlesi sonrası alacaklarını bahane ederek federasyona ihtar çektiği iddia edilmişti.

Sarı kırmızılı takımla çıktığı ikinci maçta deplasmanda Bandırmaspor’u 2-0 yenerek Yeni Malatyaspor’un ilk galibiyetini almasına imza atan Hasan Özer, ikinci galibiyetini de bir sonraki dış saha maçında Altınordu’yu 3-0 yenerek alarak büyük ses getirdi. Sonrasında Gençlerbirliği ile oynanan 2-0 öndeyken 2-2 biten maçta yaptığı oyuncu değişiklikleriyle tepki toplayan Özer, 5 maçta yalnızca 3 puan topladı.

Gençlerbirliği maçı sonrası oyun sistemi ve oyuncu hamleleri eleştirilen Özer, deplasmanda Boluspor’a 1-0 yenildi. İçerde oynanan Pendikspor maçında 3’lü sistemle takımını sahaya süren Hasan Özer’in takımı sahadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Sarı kırmızılılar, ardından Tuzlaspor’la golsüz berabere kalırken ve bay haftası sonrası zorlu Samsunspor karşısında son dakikalara kadar üstün oynadığı maçta skoru korumaya yönelik hamleler gelmemesi üzerine rakibine direnemeyerek sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.

Hasan Özer’in talebeleri bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetlerini aldıkları 1-0 biten Keçiörengücü maçında da ikinci golü bulmakta güçlük çekmiş, hatta konuk ekip son anlarda beraberlik golünü bulmaya çok yaklaşmıştı. Son olarak sarı kırmızılılar, 5 önemli eksikle çıktığı Denizlispor maçında sahada hiçbir varlık gösteremeyerek ve rakibine 3-0 kaybetti.