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Anasayfa / Spor / Hasan Özer’den maç açıklaması

Hasan Özer’den maç açıklaması

Hasan Özer’den maç açıklaması
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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer, Tuzlaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, “Deplasmanda net pozisyonları atamazsanız maç kazanamazsınız” dedi.
Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Yeni Malatyaspor konuk olduğu Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer, “Önemli bir deplasman müsabakasına çıktık. Bu ligin iyi koşan, iyi mücadele eden iki takımın maçıydı. Kartlara bakıldığında bu zamana kadar çok kırmızı kart gören iki takımın çok da agresif olmayan bir oyun sergilediğini görüyoruz. İlk yarı çok pozisyon harcadık. Rakibin ofsayttan sayılmayan golleri dışında pek pozisyon vermedik. Kaçırdığımız birkaç pozisyon vardı. Onları gole çevirebilseydik farklı bir sonuç olacaktı. Final vuruşlarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Deplasmanda net pozisyonları atamazsanız maç kazanamazsınız. Bu oyunun sonuncunda 3 puan almamız gerekiyordu diye düşünüyorum. Önümüzde BAY geçeceğimiz bir hafta var. İyi değerlendirmemiz ve galibiyet serisine başlamamız lazım. Hakemi ve ekibini de maçta gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu. (İHA)

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