harkov’da valilik binasına saldırı: 1’i çocuk 6 yaralı

Harkov’daki Valilik binasına yapılan saldırıda 1’i çocuk en az 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, ülkenin en büyük 2’nci şehri olan Harkov’da bulunan Valilik binasına yapılan roketli saldırıda 1’i çocuk en az 6 kişinin yaralandığını açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve devlet yetkililerinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı patlama anına ve sonrasına ait görüntülerde, hükümet binasının harabeye döndüğü görüldü. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Rusya uluslararası insancıl hukuku ihlal eden bir savaş yürütüyor. Siviller ölüyor ve sivil yapılar yok ediliyor. Rusya’nın ana hedefi, füzelerini ateşlediği büyük şehirler” ifadelerine yer verildi.