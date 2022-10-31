HARİKASINIZ ÇOCUKLAR

Mücadelenin ilk bölümünde organize olmakta zorlanan Yeni Malatyaspor 15 dakikalık bölümün ardından ritmini buldu.

Buğra ve Ogün ile orta alanda etkili olan sarı kırmızılılar, Aly Malle ile de iki kanattan rakibe korku saldı.

Kalede Abdulsamed devleşip defansta sağlam olunca ikinci yarı sahada altın değerinde üç puanın çıkacağı belliydi.

İkinci yarı bambaşka bir takım…

İlk yarı oynanan dengeli oyunun ardından ikinci yarının hemen başında Buğra’nın asistini iyi değerlendiren Doğukan büyük bir Emek vererek 48. dakikada takımını öne geçiren golü attı.

dakika Altınordu defansının yapmış olduğu hatayı affetmeyen Osman Haqi zor pozisyonda topu ağalara yollayarak takımını rahatlattı.

Geçen hafta penaltı kaçıran kaptan Buğra bu kez ceza sahasının dışından attığı şık golle galibiyete katkı sağladı.

Takım kompakt oynayınca zor deplasmandan harika bir galibiyet almış olduk.

Takımın tamamı iyi oynadı.

Takımın tamamı iyi mücadele etti.

Abdulsamed, Doğukan, Buğra ve Osman Haqi galibiyetin mimarları oldular.

Tebrikler çocuklar harikasınız aynı performansı iç sahada da görmek istiyoruz.