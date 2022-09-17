Haqi Osman’a 2 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Yeni Malatyasporlu futbolcu Haqi Osman’a 2 maç ceza verdi.

MEHMET KIROĞLAN

TFF’den yapılan açıklamada, Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında Manisa FK ile oynanan karşılaşmada rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle kart gören Haqi Osman’a 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 700 TL para cezası verildiği aktarıldı. Aynı müsabakada takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sarı kırmızılı kulübe 10 bin 500 TL para cezası verilirken, teknik direktör Cihat Arslan’a müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maçtan men ve 13 bin TL para cezası verildi.

Kurul, yine aynı müsabakada Manisa FK doktoru Seçkin Şenışık’ın hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.