Hanımınçiftliği’ne 1.5 Milyonluk Yatırım

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol yapım çalışmaları kapsamında Hanımınçiftliği Mahallesi’nde 7 sokakta asfalt ve kaldırım çalışmasının startını verdi. Çalışmalar kapsamında toplam 1.5 milyonluk ulaşım yatırımı ilçeyle buluşturulacak.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan vatandaşların daha kaliteli ve konforlu ulaşımı için başlattığı yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Program dahilinde çalışmalarını sürdüren ekipler, alt yapı çalışmaları tamamlanan Hanımınçiftliği Mahallesi’nde toplam 7 sokakta asfalt ve kaldırım çalışmasını başlattı. Cihanbey mevkisinde bulunan; Aydoğan, Muradiye, Onur, Yeşim, Samanlı, Güven ve Yalı sokaklarında başlayan çalışmalar kapsamında toplam 1.5 milyonluk ulaşım yatırımı ilçeyle buluşturulacak.

BAŞKAN GÜDER, ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yapımı için talimatını verdiği Hanımınçiftliği Mahallesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda vatandaşların konforlu ve kullanışlı yollara kavuştuğunu aktaran Başkan Güder, 2023’de asfaltsız yollarının kalmayacağını belirterek, Medeniyetin Kalbi Battalgazi’mizde yol yapım çalışmalarında bugüne kadar örnek çalışmalara imza attıklarına dikkat çekti.

“BİZ BU YOLA HİZMET AŞKIYLA ÇIKTIK”

Battalgazi’de alt ve üst yapıda ciddi çalışmalara imza attıklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bölgemizde özellikle 2021 yılı içerisinde alt yapı yenileme noktasında MASKİ ile beraber çok ciddi çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar esnasında bazı sorunlar yaşadık. Alt yapısı yenilenen bölgelerde üst yapının zaman kaybedilmeden yapılması talimatını verdik. Hummalı çalışmalarımız devam ediyor. Alt yapı çalışmalarımız bitti, üst yapı çalışmalarımızda tamamlandıktan sonra vatandaşlarımız rahat ve konforlu yollara ulaşacak. Malumunuz alt yapı çalışmaları biraz zaman alıyor. Ana hatlarla birlikte ara hatlarında yapılması gerekiyor. Yaptığımız çalışmalarla çekilen zahmet rahmete dönüşecek. Battalgazi’ye hizmet söz konusu ise biz hiçbir şeyden kaçmayız. Çünkü biz bu yola hizmet aşkıyla çıktık” dedi. (Bülten)