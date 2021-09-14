‘HANIMEFENDİYLE BİR GÜN HESAPLAŞACAĞIZ’

Birbirinden çarpıcı açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, ‘Hanımefendiyle bir gün hesaplaşacağız’ diyerek eleştiri oklarını Öznur Çalık’a yöneltti.

İki dönem AK Parti’de siyaset yürüten Haluk Cömertoğlu, siyasi virajını son olarak CHP’de aldı. AK Partide disiplinin kaybolmasıyla beraber ‘Ben kimsenin artığı değilim’ yorumunda bulunan Cömertoğlu CHP’den duyduğu memnuniyeti ‘özgürlüklerin partisi’ diyerek dile getirdi.

Cömertoğlu sık sık açıklamalarında adalet vurgusu yaparak AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık’tan ‘hanımefendi’ diye bahsetti.

BUSABAH Gazetesi ve BUSABAH TV Editörü Didem Barut’un, hazırlayıp sunduğu SORUYORUM programının ilk konuğu olan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu oldu. Cömertoğlu, tüm samimiyetini ortaya koyarak, yöneltilen sorulara net ve çarpıcı cevaplar verdi.

BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK

Birbirinden çarpıcı açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, ‘Hanımefendiyle bir gün hesaplaşacağız’ diyerek eleştiri oklarını Öznur Çalık’a yöneltti.

Haluk Cömertoğlu, oldukça kaprisli bulduğu Çalık için, “Büyükşehir Belediye Başkanı devam ettiği sürece nerede olursa olsun yanındayım. Eğer özellikle Hanımefendi aday olursa ben Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyım. Bir gün hesaplaşacağımız gün gelecek ve karşı karşıya geleceğiz demiştim. Bu kayıp kazanç değil, bir duruş” dedi.

BUSABAH Gazetesi ve BUSABAH TV Editörü Didem Barut’un, hazırlayıp sunduğu SORUYORUM programının ilk konuğu olan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu oldu. Cömertoğlu, tüm samimiyetini ortaya koyarak, yöneltilen sorulara net ve çarpıcı cevaplar verdi.

İki dönem AK Parti’de siyaset yürüten Haluk Cömertoğlu, siyasi virajını son olarak CHP’de aldı. Cömertoğlu sık sık açıklamalarında adalet vurgusu yaparak AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık’tan ‘hanımefendi’ diye bahsetti.

Didem Barut’un ‘AK Parti’den sonra CHP’de siyaset yürütmeye başladınız. Arapgir CHP kanadından başkan çıkardığı için cezalandırıldı mı? sorusuna Cömertoğlu, “İktidar burayı AK Parti’ye kazandırmak istese önce buranın yolunu yapar. Yol oldukça dar, gece bir iş makinesi ve tır yan yana geçemez. Bu yol iktidarın mıdır, Arapkir Belediyesi’nin? Ben bunu sorduğumda hanımefendi (Öznur Çalık’ı kastederek) ‘başkan benden yol istemedi’ demiş. Hanımefendi buraya hava yoluyla mı geliyor. Bu yol senin sorumluluğunda, ben sadece Arapkir’in içini yapabilirim. Bu cezalandırmadan başka bir şey değil. Bir nevi de kendilerini cezalandırmadır. Biz kimseyle didişmeyiz, bizim hizmet aşkımız var” dedi.

“BEN KİMSENİN ARTIĞI DEĞİLİM”

Ana muhalefet partisi CHP’den bahsederken ‘Özgürlüğün partisi’ ifadelerine yer veren Cömertoğlu, “Benim yolum yöntemim aynı, benim için sadece araç değişti. Kemal Kılıçdaroğlu bir devlet adamıdır. Ekibinde önemli devlet adamları var ve bunlar. İki dönem AK Parti’den başkanlık yaptım, baktım olmuyor. Ben kimsenin artığı değilim. Gittim gerekli istişarelerimi yaptım. Onur duyuyorum CHP’de yer alıp millet için mücadelede yer almaktan” yorumunu yaptı.

SOYLU’DAN ‘TUVALET’ SORUŞTURMASI

Binlerce kampçının kamp alınanındaki tuvalet ihtiyacını gidermek için Belediye’nin kurduğu iki tuvaletin önce müfettişlerce soruşturulduğunu kaydeden Cömertoğlu konuşmasına yetkilere çağrı yaparak devam etti. Cömertoğlu, “Yolları yapın. Foto kamp için gereken ilanımızı yaptık. Kozluk Çayı için görüşlerimizi 2018’de yazdık. 36 bin yatılı insan geldi. İki binin üzerinde çadır kuruldu. Kendi kamu alanımız içindeki prefabrik tuvaletlerimiz haricinde tuvalet ihtiyacı oldu. 2 tane de sac tuvalet yaptık. Bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müfettiş gönderip 23 gün boyunca soruşturdu. Tüm bunlar 2 tuvalet için yapıldı. Kaldırılması istenildi ve arkadaşlarımız kaldırdı. Ben kaldırılmasını istemedim ama başkan yardımcısı arkadaşlarımız devletin kurallarına riayet edip yerine getirdiler. Her hafta sonu orada kamp var. Binlerce çadır kuruluyor. Doğal koruma alanı ilan ettiren benim ve buraya insanlar geliyor. Derken kaymakamlıktan yapılan çağrı sonucu gittiğimde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ‘nün kendi imzasıyla soruşturma başlattığını öğrendim. Niye, 2 tuvalete? Müfettiş yetmedi” değerlendirmesinde bulundu.

Açılan tuvalet soruşturması sonrası Bakanlığı aradığını söyleyen Cömertoğlu şöyle konuştu:

“Açılan soruşturma üzerine Bakanlığı aradım. Malatya milletvekillerinden Bakanlığa ‘hanımefendinin’ gittiğini öğrendim. Buradan sesleniyorum. Bakanlığa Arapgir’e bir iş yapmak için gidin. O soruşturmayı açtırdınız da ne oldu? Demokrasi ve siyasete balans ayarı vermek isteyenleri anlatıyorum. Bu soruşturma ve baskılarla kendinizi bitirip; ülkenizi, devletinizi küçültüp bizi yüceltirsiniz. Adalet gitti mi ülkede her şey kaosa döner. Kaos ise kazananı olmayan bir süreçtir.”

Öznur Çalık ile Haluk Cömertoğlu arasındaki bağların kopmasına nedeni ne? sorusuna ise Cömertoğlu, Çalık’ın kaprisleri üzerinden cevap verdi. ‘Biz ilk günden beri bir parmakla yönetilmek isteniyoruz diyen Cömertoğlu, “ Görüşümüzü alın, isteklerimiz önemseyin istiyoruz. Millet için olanı alın, şahıs için olanı değil. Siz şahıs için istiyorsunuz. Böyle olmaz. Bunlar gitmeli, yeter yorulduk. Giderlerse edebi irfanıyla takdir de ederim. Vazgeçilmez olan millettir, devlettir. Birinin üzerine oynamak edepsizliktir, ahlaksızlıktır. Hata hatayı doğurur. Kavgadan ildeki müteşebbisler rahatsız. İl küçülüyor. Malatya’dan dışarıya nitelikli bir göç var. Tarım yerle bir. Hayvancılığın sahibi yok. Kırsalda sulama yok. Herkes topu biri birine atıyor” dedi.

“BİR GÜN HESAPLAŞACAĞIMIZ GÜN GELECEK”

Barut’un, önümüzdeki seçimlerde Cömertoğlu’nu aday olarak yeniden görebilir miyiz sorusuna ise Cömertoğlu, “ Büyükşehir Belediye Başkanı devam ettiği sürece nerede olursa olsun yanındayım. Eğer özellikle Hanımefendi aday olursa ben Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyım. Bir gün hesaplaşacağımız gün gelecek karşı karşıya geleceğiz demiştim. Bu kayıp kazanç değil, bir duruş.