HANİ BIRAKMIŞTIN BAŞKAN?

Yeni Malatyaspor’a ve tüm Malatya halkına kabuslar yaşatan sayın başkan, istifa ettim ben artık yokum.

‘Yok mu benden hesap soracak delikanlı?’ restini koymasından sonra edinilen bilgilere ve yapmış olduğu girişimlere bakıldığında tekrardan devam edeceğinin sinyalini vermiş gibi…

Aslında olması gereken iki şıktan birincisi Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın enkazı kaldıracak bir oluşum ile takıma sahip çıkması.

İkinci şık hiçbir kimsenin aday olmaması ve Adil Gevrek’in tekrardan başkanlığa aday olması.

Ben başından beri bu takımın borcu yok, istenilirse başkanın ortağı olan menajerler UEFA’dan dosyaları çektiklerinde zaten her şeyin tekrardan rayına oturacağından kuşkum yok.

Zaten Adil Gevrek yaptığı tüm saltoları yaptı ve başta siyasiler olmak üzere seçilen belediye başkanlarından kendisine yanıt gelmedi.

Bence fazlada kayda değer aldıklarını sanmıyorum. Adil Gevrek’in imajını temizlemesi ve yeniden kamuoyu gözünde itibar kazanmasının tek yolu borçları bir şekilde yoluna koyup takımı tekrardan şampiyonluğa oynatması lazım.

Bunun dışında kendisini temize çıkartması mümkün değil. Divan kurulu üyesi Mikail Pelit’in ‘dava açacağım’ demesi de aslında Adil Gevrek’in geri dönüşü için bir gerekçe bence.

Şayet hukuki bir tablo ortaya çıkmayacak ise bunun tekrardan takımı nasıl bu duruma düşürdüyse mücadelesini de kendisi versin.

İzne çıkartması gereken Adil Gevrek değil midir? Tüm kamuoyunun merak ettiği ve zamanla bizlere de sorulan ‘aday var mı?’ söyleminin benim cephemde tek yanıtı, Adil Gevrek’in aday olacağıdır.

Selahattin başkan şayet el atmayacak ise bu cenazeyi tek kaldıracak kişi Adil Gevrek’ten başkası olamaz.

Hiç bir suçu olmayan ve yapılan borç tablosunun altına birilerinin girmesine şahsen benim vicdanım el vermez.