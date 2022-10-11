HANİ BİR HARF ÖĞRETENİN KÖLESİYDİK!

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Malatya Eğitim Bir-Sen tarafından 8 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (MTSK) sınavında Yeşilyurt İlçe Müdürü ve komisyonda görevli öğretmenlerin fiili saldırıya maruz kaldığı olayla ilgili olarak Eğitimciler Birliği Sendika binasında basın açıklaması gerçekleştirildi.

Şiddetin asla kabul edilemeyeceğini belirten Ramazan Karaca, “Bu şiddet asla kabul edilemez, çünkü aslında kaybettiğimiz, toplum içindeki sevgimiz, saygımız, vicdanımızdır. Aslında kaybettiğimiz geleceğimiz, milli değerlerimizdir. Hani bu meslek, kutsal bir meslekti. Hani bir harf öğretenin 40 yıl kölesi oluyorduk. Hani muasır medeniyetler seviyesine öğretmenlerimizle ulaşacaktık.” dedi.

Eğitimciye şiddete dur demek, seslerini yetkililere duyurmak ve şiddete çözüm bulma iradesini harekete geçirmek için basın mensupları ile bir araya geldiklerini söyleyen Eğitim Bir-Sen Başkan Yardımcısı Ramazan Karaca, eğitimcilere yapılan saldırıyı kınadığını ifade etti.

8 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen motorlu taşıtlar direksiyon sınavı esnasında Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü ve iki öğretmene, sürücü adayı yakını tarafından şiddet uygulandığını dile getiren Karaca, “Sürücü adayı yakınının sınav komisyonunda görev yapan arkadaşımızı darp etmesi tam anlamı ile eşkıyalıktır. Kültürümüzde yeri olmayan saldırı, darp, silahla yaralama gibi olayların sıradanlaştığına hep birlikte şahit oluyoruz. İlme, âlime, öğretmene saygıyı esas alan bir medeniyetin bakiyesi olan Türkiye’de, geleceğimizi emanet ettiğimiz eğitimcilere yönelik saldırılar artarak devam etmektedir. Yürüttükleri mesleğin manevi karşılığı olan saygının çok görüldüğü, sözlü taciz, saldırı, darp, silahla yaralama gibi olayların sıradanlaştığı ve maalesef kanıksandığı bir dönemi yaşıyoruz. Biz eğitim çalışanları olarak, yetkililerden sesimize kulak vermelerini, toplumumuzda giderek artan şiddeti ortadan kaldıracak önlemlerin bir an önce alınmasını, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili bir kanun maddesinin Öğretmenlik Meslek Kanununda mutlaka olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“HANİ BİR HARF ÖĞRETENİN 40 YIL KÖLESİ OLUYORDUK”

Eğitimciye şiddetin asla kabul edilemeyeceğini belirten Ramazan Karaca, “Teröristlerce katledilen öğretmenlerimiz Şenay Aybüke Yalçın, Necmeddin Yılmaz’ın; öğrencisinin katlettiği Necmeddin Kuyucu öğretmenimizin ve şiddete maruz kalan daha nicelerinin acıları tazeliğini korumaktayken, eğitim çalışanlarına şiddete ilişkin yazılı ve sözlü basında yer alan haberlere bir yenisi de Yeşilyurt’ta eklenmiştir. Bu şiddet asla kabul edilemez. Kabul edilemez, çünkü aslında kaybettiğimiz, toplum içindeki sevgimiz, saygımız, vicdanımızdır. Aslında kaybettiğimiz geleceğimiz, milli değerlerimizdir. Hani bu meslek, kutsal bir meslekti. Hani bir harf öğretenin 40 yıl kölesi oluyorduk. Hani muasır medeniyetler seviyesine öğretmenlerimizle ulaşacaktık. Artık eğitim çalışanlarımıza dönük şiddet olaylarının üstü kapatılmamalı, bu olaylar sadece idari ve adli soruşturmalarla geçiştirilmemeli, yaptırımlar para cezasından ibaret kalmamalıdır. Eğitim Çalışanlarına dönük şiddetin soruşturulması ciddiyetle yapılmalı, cezalar da, sosyal sonuçları da ağır olmalıdır. Bunlar gerçekleştirilmeden, yasalarla düzenlenme yapılmadıkça önleyici ve caydırıcı sonuç almak mümkün değildir. Bu yasal düzenlemeler yapılmaz ise, bizler daha çok bu üzücü haberleri okuyacak, her defasında hayıflanacak, gelinen ve yaşanan olaylara üzülmeye devam edeceğiz. Biz eğitim çalışanları olarak ne bu tip olayları basında görmek, ne şahit olmak, ne de yaşamak istemiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“HER DAİM EĞİTİM ÇALIŞANLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Eğitim Bir Sen olarak, şiddet sorununun kaynaklarını kurutacak çözümlerin mutlaka üretilmesi gerekliliğini her fırsatta dile getirdiklerini söyleyen Eğitim Bir-Sen Başkan Yardımcısı Ramazan Karaca, “Bize göre eğitim çalışanlarının, şiddete karşı yasal güvenceyle korunması gerekmektedir. Toplumsal şiddet olaylarını önlemek adına, bizzat eğitim sisteminin kendisi, şiddeti ortadan kaldıran bir araç olmalıdır. Bunun ilk adımı da içinde şiddetle ilgili kanun maddesinin de olacağı, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun, ait olduğu mesleğe ve kendine yakışır şekilde güçlendirilmesidir. Bu vesile ile söz konusu sürücü kursu yetkililerini ve failleri kınadığımızı, bu olayın son olmasını temenni ettiğimizi, tekrar eğitim çalışanlarımızın da, toplumumuzun da şiddete bir kez daha şahit olmamasını, Eğitim Bir Sen olarak, her daim eğitim çalışanlarımızın yanında olacağımızı ve bu olayın hem hukuksal hem de idari olarak takipçisi olacağımızı beyan ederim” dedi.