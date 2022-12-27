Hangi mahallede elektrik kesintisi olacak! İşte o mahalleler!

Elektrik kesintisine dikkat!

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı.

FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallerinde elektrik kesintisine gidecek. Bu kapsamda elektrik kesintisi yapılacak mahalleler şunlar:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı İkizce, Şeyh Bayram, Abdulgaffar, Topsöğüt, Samanköy, Cevatpaşa, Cumhuriyet mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Battalgazi, Orduzu, Bulgurlu, Adagören, Karakaşçiftliğiköyü, Bulgurlu, Battalgazi, Adagören, Yıldıztepe, Orduzu mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Esenli, Eğin mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karaterzi, Dedeyazı, Yuvalı mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Ilıcak, Yukarıörükçü, Sadıklı, Kadıibrahim, Keklikpınarı mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Bahçelievler, Budaklı mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlıGörgü, İkizce, Duruldu, Seyituşağı, Kuyulu, Kuşdoğan mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Bicir, Sofular, Karlık, Ortapınar mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Arguvan ilçesine bağlı Asmaca, Güveçli, Çavuşköy, Tatkınık, Çevreli, Hakverdi, Yürektaşı, Yeni, Aşağısülmenli mahallelerine,

29 Aralık Perşembe günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy, Topsöğüt mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.” (Haber Merkezi)