Han Veda Ziyaretlerine Başladı

Baro başkanlığı hafta sonu yapılacak seçimlerle sona erecek olan Enver Han veda ziyaretlerine Vali Baruş’la başladı.

25-26 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Malatya Barosu seçimleri sonrasında bayrağı bir başka avukata teslim edecek olan Baro Başkanı Enver Han veda ziyaretlerine başladı. Enver Han ilk önce Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret ederek görev yaptığı süre içerisindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Han daha sonra İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’i ziyaret etti. Baro Başkanı Enver Han Malatya’da asayiş ve huzur güvenliği noktasında önemli işlere imza attığını belirten Dağdeviren’e teşekkür etti. (Haber Merkezi)